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В Хабаровском крае сняли ограничения движения большегрузов
В Хабаровском крае сняли ограничения движения большегрузов - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае сняли ограничения движения большегрузов
Ограничения движения большегрузного транспорта сняты на федеральной трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре на участке от Хабаровска до... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:45+0300
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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Ограничения движения большегрузного транспорта сняты на федеральной трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре на участке от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Ранее из-за сильной метели и плохой видимости на трассе вводились ограничения движения транспорта. В частности, вечером 19 ноября проезд всех видов транспорта ограничили на участке с 385-го по 394-й километр. Утром 20 ноября ограничения на этом участке были сняты.
"Сняты ограничения для большегрузов на федеральной дороге "Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре" на участке от Хабаровска до города юности", – говорится в сообщении.
Восточные районы Хабаровского края оказались под воздействием циклона, сопровождавшегося сильными снегопадами и метелями. Из-за непогоды в регионе также закрывали паромную переправу Ванино – Холмск, соединяющую Хабаровский край и Сахалин.
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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Ограничения движения большегрузного транспорта сняты на федеральной трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре на участке от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
Ранее из-за сильной метели и плохой видимости на трассе вводились ограничения движения транспорта. В частности, вечером 19 ноября проезд всех видов транспорта ограничили на участке с 385-го по 394-й километр. Утром 20 ноября ограничения на этом участке были сняты.
"Сняты ограничения для большегрузов на федеральной дороге "Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре" на участке от Хабаровска до города юности", – говорится в сообщении.
Восточные районы Хабаровского края оказались под воздействием циклона, сопровождавшегося сильными снегопадами и метелями. Из-за непогоды в регионе также закрывали паромную переправу Ванино – Холмск, соединяющую Хабаровский край и Сахалин.