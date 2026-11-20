https://1prime.ru/20261120/ogranichenija-875403589.html

В Хабаровском крае сняли ограничения движения большегрузов

В Хабаровском крае сняли ограничения движения большегрузов - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Хабаровском крае сняли ограничения движения большегрузов

Ограничения движения большегрузного транспорта сняты на федеральной трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре на участке от Хабаровска до... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

бизнес

россия

хабаровск

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

порт ванино

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875403589.jpg?1795153504

ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Ограничения движения большегрузного транспорта сняты на федеральной трассе Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре на участке от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Ранее из-за сильной метели и плохой видимости на трассе вводились ограничения движения транспорта. В частности, вечером 19 ноября проезд всех видов транспорта ограничили на участке с 385-го по 394-й километр. Утром 20 ноября ограничения на этом участке были сняты. "Сняты ограничения для большегрузов на федеральной дороге "Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре" на участке от Хабаровска до города юности", – говорится в сообщении. Восточные районы Хабаровского края оказались под воздействием циклона, сопровождавшегося сильными снегопадами и метелями. Из-за непогоды в регионе также закрывали паромную переправу Ванино – Холмск, соединяющую Хабаровский край и Сахалин.

хабаровск

хабаровский край

комсомольск-на-амуре

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, хабаровск, хабаровский край, комсомольск-на-амуре, порт ванино