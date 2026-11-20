https://1prime.ru/20261120/okladnikova-875405814.html
Окладникова рассказала о механизме "инвестиции вместо штрафов"
Окладникова рассказала о механизме "инвестиции вместо штрафов" - 20.11.2026, ПРАЙМ
Окладникова рассказала о механизме "инвестиции вместо штрафов"
Девять соглашений, позволяющих предприятиям поэтапно устранять выявленные нарушения вместо приостановки деятельности, заключены в России в рамках механизма... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:48+0300
2026-11-20T09:48+0300
2026-11-20T09:48+0300
бизнес
россия
хабаровск
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875405814.jpg?1795157332
ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Девять соглашений, позволяющих предприятиям поэтапно устранять выявленные нарушения вместо приостановки деятельности, заключены в России в рамках механизма "инвестиции вместо штрафов", заявила на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата кабмина Ирина Окладникова.
"Соглашения с бизнесом позволяют не доводить до худшего сценария, когда административная ответственность за нарушения означает остановку производства, сокращение людей, падение выпуска социально значимой продукции", - сказала она.
"Вместо приостановки деятельности бизнес с контрольным органом согласовывает поэтапное устранение нарушений: конкретные мероприятия и сроки. Сегодня заключено уже девять таких соглашений", – продолжила Окладникова.
Также, по ее словам, контрольная деятельность становится более адресной: надзорные органы сосредотачиваются на объектах с максимальными рисками, не создавая избыточной административной нагрузки на добросовестных предпринимателей.
Окладникова считает, что механизм "инвестиции вместо штрафов" продолжит развиваться, а анализ практики заключения соглашений показал необходимость улучшения условий их применения.
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бизнес, россия, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровск
ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Девять соглашений, позволяющих предприятиям поэтапно устранять выявленные нарушения вместо приостановки деятельности, заключены в России в рамках механизма "инвестиции вместо штрафов", заявила на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата кабмина Ирина Окладникова.
"Соглашения с бизнесом позволяют не доводить до худшего сценария, когда административная ответственность за нарушения означает остановку производства, сокращение людей, падение выпуска социально значимой продукции", - сказала она.
"Вместо приостановки деятельности бизнес с контрольным органом согласовывает поэтапное устранение нарушений: конкретные мероприятия и сроки. Сегодня заключено уже девять таких соглашений", – продолжила Окладникова.
Также, по ее словам, контрольная деятельность становится более адресной: надзорные органы сосредотачиваются на объектах с максимальными рисками, не создавая избыточной административной нагрузки на добросовестных предпринимателей.
Окладникова считает, что механизм "инвестиции вместо штрафов" продолжит развиваться, а анализ практики заключения соглашений показал необходимость улучшения условий их применения.