https://1prime.ru/20261120/okladnikova-875405814.html

Окладникова рассказала о механизме "инвестиции вместо штрафов"

Окладникова рассказала о механизме "инвестиции вместо штрафов" - 20.11.2026, ПРАЙМ

Окладникова рассказала о механизме "инвестиции вместо штрафов"

Девять соглашений, позволяющих предприятиям поэтапно устранять выявленные нарушения вместо приостановки деятельности, заключены в России в рамках механизма... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:48+0300

2026-11-20T09:48+0300

2026-11-20T09:48+0300

бизнес

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Девять соглашений, позволяющих предприятиям поэтапно устранять выявленные нарушения вместо приостановки деятельности, заключены в России в рамках механизма "инвестиции вместо штрафов", заявила на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата кабмина Ирина Окладникова. "Соглашения с бизнесом позволяют не доводить до худшего сценария, когда административная ответственность за нарушения означает остановку производства, сокращение людей, падение выпуска социально значимой продукции", - сказала она. "Вместо приостановки деятельности бизнес с контрольным органом согласовывает поэтапное устранение нарушений: конкретные мероприятия и сроки. Сегодня заключено уже девять таких соглашений", – продолжила Окладникова. Также, по ее словам, контрольная деятельность становится более адресной: надзорные органы сосредотачиваются на объектах с максимальными рисками, не создавая избыточной административной нагрузки на добросовестных предпринимателей. Окладникова считает, что механизм "инвестиции вместо штрафов" продолжит развиваться, а анализ практики заключения соглашений показал необходимость улучшения условий их применения.

хабаровск

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бизнес, россия, хабаровск