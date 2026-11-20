https://1prime.ru/20261120/okladnikova-875410697.html

В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта

В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта - 20.11.2026, ПРАЙМ

В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта

Возможность получать государственные услуги в МФЦ без передачи паспорта сотрудникам планируют распространить на все регионы России к концу первого квартала 2027 | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:18+0300

2026-11-20T12:18+0300

2026-11-20T12:18+0300

бизнес

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Возможность получать государственные услуги в МФЦ без передачи паспорта сотрудникам планируют распространить на все регионы России к концу первого квартала 2027 года, заявила на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске вице-премьер Ирина Окладникова. "Это действительно уникальная функция. Это действительно применение тех самых инновационных решений, когда наши МФЦ по сути становятся не местом, куда сдаются документы и дальше направляются по месту регистрации в министерство, например, внутренних дел. Это когда мы можем прийти в МФЦ и получить комплексную услугу действительно, не отдавая паспорт", – сказала Окладникова. По ее словам, для получения услуги достаточно навести смартфон на специальный QR-код. После этого система автоматически запрашивает необходимые сведения по защищенным каналам связи и переносит их в заявление без ручного ввода и корректировки. Это позволяет избежать ошибок при заполнении документов. Окладникова отметила, что технология может применяться при оформлении социальных выплат, а также при решении вопросов в сфере образования и здравоохранения. В настоящее время система действует в семи регионах России, еще в 62 регионах проведен пилотный проект. По словам Окладниковой, предполагается, что к концу первого квартала 2027 года технология будет доступна во всех регионах страны.

хабаровск

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бизнес, россия, хабаровск