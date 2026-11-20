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В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта
В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта - 20.11.2026, ПРАЙМ
В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта
Возможность получать государственные услуги в МФЦ без передачи паспорта сотрудникам планируют распространить на все регионы России к концу первого квартала 2027 | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:18+0300
2026-11-20T12:18+0300
2026-11-20T12:18+0300
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хабаровск
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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Возможность получать государственные услуги в МФЦ без передачи паспорта сотрудникам планируют распространить на все регионы России к концу первого квартала 2027 года, заявила на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске вице-премьер Ирина Окладникова. "Это действительно уникальная функция. Это действительно применение тех самых инновационных решений, когда наши МФЦ по сути становятся не местом, куда сдаются документы и дальше направляются по месту регистрации в министерство, например, внутренних дел. Это когда мы можем прийти в МФЦ и получить комплексную услугу действительно, не отдавая паспорт", – сказала Окладникова. По ее словам, для получения услуги достаточно навести смартфон на специальный QR-код. После этого система автоматически запрашивает необходимые сведения по защищенным каналам связи и переносит их в заявление без ручного ввода и корректировки. Это позволяет избежать ошибок при заполнении документов. Окладникова отметила, что технология может применяться при оформлении социальных выплат, а также при решении вопросов в сфере образования и здравоохранения. В настоящее время система действует в семи регионах России, еще в 62 регионах проведен пилотный проект. По словам Окладниковой, предполагается, что к концу первого квартала 2027 года технология будет доступна во всех регионах страны.
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бизнес, россия, хабаровск
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровск
В МФЦ планируют распространить возможность получать госуслуги без паспорта
Окладникова: получение госуслуг в МФЦ без передачи паспорта распространят на все регионы
ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Возможность получать государственные услуги в МФЦ без передачи паспорта сотрудникам планируют распространить на все регионы России к концу первого квартала 2027 года, заявила на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске вице-премьер Ирина Окладникова.
"Это действительно уникальная функция. Это действительно применение тех самых инновационных решений, когда наши МФЦ по сути становятся не местом, куда сдаются документы и дальше направляются по месту регистрации в министерство, например, внутренних дел. Это когда мы можем прийти в МФЦ и получить комплексную услугу действительно, не отдавая паспорт", – сказала Окладникова.
По ее словам, для получения услуги достаточно навести смартфон на специальный QR-код. После этого система автоматически запрашивает необходимые сведения по защищенным каналам связи и переносит их в заявление без ручного ввода и корректировки. Это позволяет избежать ошибок при заполнении документов.
Окладникова отметила, что технология может применяться при оформлении социальных выплат, а также при решении вопросов в сфере образования и здравоохранения.
В настоящее время система действует в семи регионах России, еще в 62 регионах проведен пилотный проект. По словам Окладниковой, предполагается, что к концу первого квартала 2027 года технология будет доступна во всех регионах страны.