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Операторы будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров

Операторы будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров - 20.11.2026, ПРАЙМ

Операторы будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров

Операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров с 1 марта следующего года, правительство России утвердило... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:30+0300

2026-11-20T13:30+0300

2026-11-20T13:30+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров с 1 марта следующего года, правительство России утвердило правило маркировки таких вызовов, говорится в сообщении Минцифры России. "С 1 марта 2027 года операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило правительство", - говорится в сообщении. В Минцифры пояснили, что при звонке из-за рубежа на экране телефона будет появляться надпись "Иностранный вызов". При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. Вся информация не будет превышать 32 символов. "Услуга будет бесплатной для абонентов", - подчеркнули в ведомстве.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия, минцифры