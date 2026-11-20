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Операторы будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров
Операторы будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров - 20.11.2026, ПРАЙМ
Операторы будут информировать абонентов о звонках с иностранных номеров
Операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров с 1 марта следующего года, правительство России утвердило... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:30+0300
2026-11-20T13:30+0300
2026-11-20T13:30+0300
технологии
бизнес
россия
минцифры
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров с 1 марта следующего года, правительство России утвердило правило маркировки таких вызовов, говорится в сообщении Минцифры России.
"С 1 марта 2027 года операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило правительство", - говорится в сообщении.
В Минцифры пояснили, что при звонке из-за рубежа на экране телефона будет появляться надпись "Иностранный вызов". При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. Вся информация не будет превышать 32 символов.
"Услуга будет бесплатной для абонентов", - подчеркнули в ведомстве.
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технологии, бизнес, россия, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Минцифры
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров с 1 марта следующего года, правительство России утвердило правило маркировки таких вызовов, говорится в сообщении Минцифры России.
"С 1 марта 2027 года операторы мобильной связи будут информировать российских абонентов о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило правительство", - говорится в сообщении.
В Минцифры пояснили, что при звонке из-за рубежа на экране телефона будет появляться надпись "Иностранный вызов". При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. Вся информация не будет превышать 32 символов.
"Услуга будет бесплатной для абонентов", - подчеркнули в ведомстве.