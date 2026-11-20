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Программы празднования 100-летия ДОСААФ подготовили в регионах

Программы празднования 100-летия ДОСААФ подготовили в регионах - 20.11.2026, ПРАЙМ

Программы празднования 100-летия ДОСААФ подготовили в регионах

Региональные отделения организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) представили программы мероприятий к 100-летию... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:28+0300

2026-11-20T15:28+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Региональные отделения организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ) представили программы мероприятий к 100-летию организации, которое будет отмечаться в 2027 году, сообщил РИА Новости председатель ДОСААФ России Денис Добряков. "Региональные отделения представили свои программы празднования 100-летия ДОСААФ России. В Северной Осетии-Алании планируется провести стрелковый турнир, в Новосибирске - авиационный фестиваль. Санкт-Петербург представил предложения по использованию юбилейной символики в городском оформлении и социальной рекламе. Все эти мероприятия войдут в общий план празднования", - сказал он. Отдельное внимание участники заседания уделили подготовке к запуску тематического поезда в Московском метрополитене - его планируют оформить и запустить в течение нескольких недель, добавил он. "Юбилей для нас — это возможность привлечь внимание к организации, к ее истории и сегодняшним возможностям. Показать молодежи, что ДОСААФ дает конкретные перспективы и помогает получить военно-учетную специальность, научиться управлять сложной техникой, найти дело по душе", - отметил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин в июле поручил провести в 2026-2027 годах мероприятия, посвященные празднованию 100-летия ДОСААФ, соответствующий указ размещен на официальном портале официального опубликования правовых актов.

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