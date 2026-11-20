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Урожай зерновых в России превысил 141 миллион тонн, сообщил Патрушев

Урожай зерновых в России превысил 141 миллион тонн, сообщил Патрушев - 20.11.2026, ПРАЙМ

Урожай зерновых в России превысил 141 миллион тонн, сообщил Патрушев

Уборка зерновых на большей части территории России уже завершена, собрано более 141 миллиона тонн, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:07+0300

2026-11-20T15:07+0300

2026-11-20T15:07+0300

сельское хозяйство

россия

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уборка зерновых на большей части территории России уже завершена, собрано более 141 миллиона тонн, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.Вице-премьер провел заседание правительственной комиссии по вопросам агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и устойчивого развития сельских территорий."Сезонные полевые работы на большей части страны практически завершены. На данный момент урожай зерновых превысил 141 миллион тонн", - сказал Патрушев, слова которого привели в сообщении.Кроме того, объем собранных масличных культур уже составил порядка 37 миллионов тонн, отметил вице-премьер."С учетом непростой ситуации в текущем сезоне правительство России предоставило отрасли комплекс дополнительных мер поддержки. Это пролонгация краткосрочных льготных кредитов и отсрочка по лизинговым платежам для аграриев, субсидии на транспортировку зерна, а также государственные закупочные интервенции, позволяющие реализовать продукцию по достойным ценам", - добавил Патрушев.Он напомнил, что, помимо этого для проведения озимого сева под урожай следующего года на погектарную поддержку выделено более 13 миллиардов рублей.

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сельское хозяйство, россия, дмитрий патрушев