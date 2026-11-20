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У Wildberries & Russ появились два новых совладельца

У Wildberries & Russ появились два новых совладельца - 20.11.2026, ПРАЙМ

У Wildberries & Russ появились два новых совладельца

Закрытые ПИФы "Томь" и "Гало" вошли в капитал ООО "РВБ" (объединенной компанией Wildberries & Russ) с совокупной долей в 30%, следует из данных ЕГРЮЛ. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:27+0300

2026-11-20T13:27+0300

2026-11-20T13:35+0300

финансы

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Закрытые ПИФы "Томь" и "Гало" вошли в капитал ООО "РВБ" (объединенной компанией Wildberries & Russ) с совокупной долей в 30%, следует из данных ЕГРЮЛ.Так, согласно данным реестра, закрытый паевой инвестиционный фонд "Томь" получил 17,5% доли в капитале ООО "РВБ" - головной компании Wildberries. Второй владелец - ЗПИФ "Гало" - получил 12,5% доли.В результате ООО "Вайлдберриз" сократило свою долю до 45% с 65%, а ООО "Стинн" - до четверти с 35%.В пресс-службе РВБ пояснили РИА Новости, что такое решение связано с целью оптимизации текущих активов в РФ и странах присутствия, а также новой концепцией распределения ответственности и состава учредителей.

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финансы