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Площади под посевы пшеницы в Индии сократятся максимальными темпами за 26 лет

Площади под посевы пшеницы в Индии сократятся максимальными темпами за 26 лет - 20.11.2026, ПРАЙМ

Площади под посевы пшеницы в Индии сократятся максимальными темпами за 26 лет

Площади под посевы пшеницы в Индии сократятся максимальными темпами за 26 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей аграрной отрасли страны. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:07+0300

2026-11-20T10:07+0300

2026-11-20T10:07+0300

сельское хозяйство

индия

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Площади под посевы пшеницы в Индии сократятся максимальными темпами за 26 лет, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителей аграрной отрасли страны. "В Индии ожидается самое значительное за 26 лет сокращение посевных площадей пшеницы. Как сообщили представители отрасли, из-за засухи, вызванной самыми слабыми муссонными дождями за последние более чем десять лет, фермеры вынуждены переходить на выращивание других культур, которые могут принести более высокую прибыль", - передает Рейтер. Ссылаясь на данные правительства страны, агентство указывает, что по состоянию на первую половину ноября пшеницей было засеяно 5 миллионов гектаров, что на 15% меньше показателя за тот же период годом ранее. Отмечается, что по данным отраслевых экспертов посевные площади пшеницы в текущем сезоне могут сократиться примерно на 6% по сравнению с прошлогодним рекордным показателем в 33,6 миллиона гектаров. Рейтер подчеркивает, что это станет самым значительным спадом за 26 лет, в результате чего общая площадь посевов пшеницы в Индии снизится до 31,58 миллиона гектаров.

индия

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сельское хозяйство, индия