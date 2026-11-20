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В Подмосковье запустили обновленный завод сверхгабаритного стекла

В Подмосковье запустили обновленный завод сверхгабаритного стекла - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье запустили обновленный завод сверхгабаритного стекла

Обновленный завод сверхгабаритного стекла "Ларта Гласс", где впервые в России выпустили стекло длиной 18,5 метров, запустили в Раменском муниципальном округе,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:04+0300

2026-11-20T10:04+0300

2026-11-20T10:04+0300

промышленность

россия

московская область

европа

раменское

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Обновленный завод сверхгабаритного стекла "Ларта Гласс", где впервые в России выпустили стекло длиной 18,5 метров, запустили в Раменском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В Раменском округе запустили обновленный завод "Ларта Гласс" – здесь впервые в России выпустили стекло длиной 18,5 метров. Наладить производство особо прозрачного флоат-стекла сверхгабаритного формата предприятие смогло благодаря комплексной модернизации, в рамках которой построили новую стекловаренную печь, переоснастили линию листового стекла, обновили участки резки и упаковки", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, старт работе завода дали губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор компании "Ларта Гласс" Дмитрий Литвин и сотрудники предприятия. "Еще не так давно крупноформатные стекла импортировались из Европы, и мы рады, что высокотехнологичная компания располагается именно в Раменском округе. Каждый новый завод, каждая новая площадка – это победа для нас", – сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, производство в Раменском запустили в 2006 году. Если раньше максимальная длина листового стекла здесь составляла шесть метров, то теперь – 18,5, это примерно высота шестиэтажного дома. Такая продукция востребована в современных архитектурных проектах. Мощность обновленной линии составляет 800 тонн в сутки или 292 тысячи тонн стекла в год.

московская область

европа

раменское

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промышленность, россия, московская область, европа, раменское, андрей воробьев