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В Подмосковье назначили нового министра транспорта

В Подмосковье назначили нового министра транспорта - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Подмосковье назначили нового министра транспорта

Артур Гарибян назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:32+0300

2026-11-20T12:32+0300

2026-11-20T12:32+0300

недвижимость

московская область

подмосковье

краснодарский край

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Артур Гарибян назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе минтранса Подмосковья. На прошлой неделе Марат Сибатулин ушел с должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Артур Гарибян назначен заместителем председателя правительства — министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства. Гарибян родился в 1977 года в Краснодарском крае. С 2021 по 2026 годы он занимал должность министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, а с 2026 года - заместителя председателя правительства Подмосковья и курировал, в частности, дорожно-транспортный комплекс региона.

московская область

подмосковье

краснодарский край

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недвижимость, московская область, подмосковье, краснодарский край