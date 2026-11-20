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В Подмосковье назначили нового министра транспорта
В Подмосковье назначили нового министра транспорта - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Подмосковье назначили нового министра транспорта
Артур Гарибян назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:32+0300
2026-11-20T12:32+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Артур Гарибян назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе минтранса Подмосковья.
На прошлой неделе Марат Сибатулин ушел с должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Артур Гарибян назначен заместителем председателя правительства — министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Гарибян родился в 1977 года в Краснодарском крае. С 2021 по 2026 годы он занимал должность министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, а с 2026 года - заместителя председателя правительства Подмосковья и курировал, в частности, дорожно-транспортный комплекс региона.
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недвижимость, московская область, подмосковье, краснодарский край
Недвижимость, Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, Краснодарский край
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Артур Гарибян назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области – министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона, сообщили в пресс-службе минтранса Подмосковья.
На прошлой неделе Марат Сибатулин ушел с должности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Артур Гарибян назначен заместителем председателя правительства — министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Гарибян родился в 1977 года в Краснодарском крае. С 2021 по 2026 годы он занимал должность министра правительства Московской области по государственному надзору в строительстве, а с 2026 года - заместителя председателя правительства Подмосковья и курировал, в частности, дорожно-транспортный комплекс региона.