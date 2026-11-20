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Поезд, который свяжет Китай, Монголию и Россию, запустят 25 ноября

Поезд, который свяжет Китай, Монголию и Россию, запустят 25 ноября - 20.11.2026, ПРАЙМ

Поезд, который свяжет Китай, Монголию и Россию, запустят 25 ноября

Международный пассажирский поезд, маршрут которого соединит Китай, Монголию и Россию, будет запущен 25 ноября, сообщает агентство Синьхуа. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T19:51+0300

2026-11-20T19:51+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Международный пассажирский поезд, маршрут которого соединит Китай, Монголию и Россию, будет запущен 25 ноября, сообщает агентство Синьхуа. "С 25 ноября международный пассажирский поезд, следующий по маршруту Китай - Монголия - Россия, будет курсировать в обоих направлениях один раз в неделю", - сообщает агентство. Поезд идет из Пекина через Улан-Батор до Иркутска. Протяженность маршрута составляет 2,6 тысячи километров, а время в пути - 55 часов. В состав поезда входят выгоны с купе, вагоны повышенной комфортности, ресторан и электростанция. Каждый вагон оснащен кондиционером. В настоящее время билеты на поезд из Пекина продаются только в кассах. Согласно данным агентства, запуск маршрута обусловлен растущей популярностью Китая среди иностранных туристов. Он будет способствовать развитию экономического и торгового сотрудничества, а также культурных и гуманитарных связей между тремя странами.

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бизнес, россия, китай, монголия, пекин