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Politico: в Европарламенте бьют тревогу из-за расходов депутатов на командировки

Politico: в Европарламенте бьют тревогу из-за расходов депутатов на командировки - 20.11.2026, ПРАЙМ

Politico: в Европарламенте бьют тревогу из-за расходов депутатов на командировки

Представители Европарламента бьют тревогу из-за расходов депутатов на командировки, пишет издание Politico. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:18+0300

2026-11-20T12:18+0300

2026-11-20T12:18+0300

мировая экономика

politico

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Представители Европарламента бьют тревогу из-за расходов депутатов на командировки, пишет издание Politico. "Высокопоставленные представители Европарламента бьют тревогу из-за расходов депутатов Европарламента на командировки", - говорится в публикации. По данным издания, евродепутат Йерун Ленарс призвал разработать новую, более простую систему контроля за расходами. Как отмечается, на командировки в ближайшие шесть месяцев планируется потратить более 12 миллионов евро. Почти половина общего бюджета поездок приходится на перелеты переводчиков. В одном из случаев десять переводчиков должны сопровождать всего пятерых депутатов Европарламента.

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мировая экономика, politico