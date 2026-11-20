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Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях

Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях - 20.11.2026, ПРАЙМ

Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях

Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервиса, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T02:16+0300

2026-11-20T02:16+0300

2026-11-20T02:16+0300

технологии

москва

яндекс

downdetector

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервиса, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Сбои начались в районе 0.50 мск. Больше всего жалоб поступает из Москвы - 9%. Среди проблем пользователи приводят невыполнение сценариев, ошибки при подключении устройств и другие.

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2026

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технологии, москва, яндекс, downdetector