https://1prime.ru/20261120/polzovateli-875400444.html
Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях
Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях - 20.11.2026, ПРАЙМ
Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях
Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервиса, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T02:16+0300
2026-11-20T02:16+0300
2026-11-20T02:16+0300
технологии
москва
яндекс
downdetector
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875400444.jpg?1795130212
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервиса, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбои начались в районе 0.50 мск. Больше всего жалоб поступает из Москвы - 9%.
Среди проблем пользователи приводят невыполнение сценариев, ошибки при подключении устройств и другие.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, яндекс, downdetector
Технологии, МОСКВА, Яндекс, Downdetector
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пользователи системы умного дома "Яндекса" сообщают о сбоях в работе сервиса, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Сбои начались в районе 0.50 мск. Больше всего жалоб поступает из Москвы - 9%.
Среди проблем пользователи приводят невыполнение сценариев, ошибки при подключении устройств и другие.