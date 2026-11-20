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Россиянин, пытавшийся избежать оплаты пошлины в "Домодедово", лишился товара

Россиянин, пытавшийся избежать оплаты пошлины в "Домодедово", лишился товара - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россиянин, пытавшийся избежать оплаты пошлины в "Домодедово", лишился товара

Прилетевший из ОАЭ россиянин, пытавшийся избежать оплаты пошлины при ввозе через "Домодедово" драгоценностей на 44 миллиона рублей, оштрафован и лишен товара,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:21+0300

2026-11-20T12:21+0300

2026-11-20T12:21+0300

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аэропорт домодедово

фтс

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Прилетевший из ОАЭ россиянин, пытавшийся избежать оплаты пошлины при ввозе через "Домодедово" драгоценностей на 44 миллиона рублей, оштрафован и лишен товара, сообщила пресс-служба ФТС России. По данным пресс-службы, мужчину остановили на "зеленом" коридоре. При сканировании багажа инспекторы обратили внимание на 84 сертификата соответствия на драгоценные и полудрагоценные камни. В ходе дальнейшей проверки в поясной сумке пассажира были обнаружены расфасованные по пакетам минералы, а также кольца и серьги. Кроме того, нарушитель добровольно выдал находившиеся в кармане серьги и семь нитей жемчуга. "Экспертиза установила, что украшения изготовлены из золота 750-й пробы и серебра 925-й пробы со вставками из драгоценных камней. Среди изъятых 376 минералов – бриллианты, сапфиры, изумруды, рубины, александриты, танзаниты, морской жемчуг и кристалл берилла. Общая стоимость незадекларированного груза достигла 44,3 млн рублей", - сказали в ведомстве. По словам мужчины, изделия предназначались для перепродажи в России, а "зеленый" коридор он выбрал умышленно, стремясь избежать уплаты таможенных платежей. Как отметили в ведомстве, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. По решению суда гражданину назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, а товары конфискованы в пользу государства.

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бизнес, россия, оаэ, аэропорт домодедово, фтс