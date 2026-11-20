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Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли почти вдвое
Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли почти вдвое - 20.11.2026, ПРАЙМ
Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли почти вдвое
Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первые десять месяцев текущего года выросли почти вдвое, свидетельствуют данные китайской таможни, которые... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:02+0300
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бизнес
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первые десять месяцев текущего года выросли почти вдвое, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Суммарный объем импорта по этой статье за январь-октябрь достиг 11,93 миллиарда долларов, что в 1,9 раза больше аналогичного периода прошлого года и на 41% больше, чем за весь тот год.
Тем не менее за последний месяц китайский экспорт легковых автомобилей в Россию просел на 21% в месячном и на 9% в годовом выражении - до минимума с июля.
При этом экспорт из Китая грузовых автомобилей в Россию чуть превысил 907 миллионов долларов, что в полтора раза больше в годовом выражении. За октябрь грузовиков было поставлено на 111,99 миллиона долларов - на 22% меньше в месячном и на 9% больше в годовом выражении.
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бизнес, россия, китай
МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за первые десять месяцев текущего года выросли почти вдвое, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Суммарный объем импорта по этой статье за январь-октябрь достиг 11,93 миллиарда долларов, что в 1,9 раза больше аналогичного периода прошлого года и на 41% больше, чем за весь тот год.
Тем не менее за последний месяц китайский экспорт легковых автомобилей в Россию просел на 21% в месячном и на 9% в годовом выражении - до минимума с июля.
При этом экспорт из Китая грузовых автомобилей в Россию чуть превысил 907 миллионов долларов, что в полтора раза больше в годовом выражении. За октябрь грузовиков было поставлено на 111,99 миллиона долларов - на 22% меньше в месячном и на 9% больше в годовом выражении.