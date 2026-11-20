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Поставки китайского картофеля в Россию за 10 месяцев упали вдвое

Поставки китайского картофеля в Россию за 10 месяцев упали вдвое - 20.11.2026, ПРАЙМ

Поставки китайского картофеля в Россию за 10 месяцев упали вдвое

Поставки китайского картофеля в Россию по итогам января-октября текущего года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 30,5... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:11+0300

2026-11-20T08:11+0300

2026-11-20T08:11+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Поставки китайского картофеля в Россию по итогам января-октября текущего года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 30,5 миллиона долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. В то же время в октябре произошел прирост в поставках до 1,02 миллиона долларов. За месяц увеличение составило 7%, а за год - 49%. В результате Россия по итогам октября расположилась на четвертом месте среди главных покупателей китайского картофеля. Кроме нее в первую пятерку вошли Вьетнам (7,6 миллиона долларов), Таиланд (7,4 миллиона), Малайзия (4,5 миллиона) и Шри-Ланка (618,6 тысячи долларов).

вьетнам

таиланд

малайзия

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россия, бизнес, вьетнам, таиланд, малайзия