https://1prime.ru/20261120/postavki-875405902.html
Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть
Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть - 20.11.2026, ПРАЙМ
Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть
Суммарные поставки пива из Китая в Россию за первые десять месяцев этого года выросли более чем на треть, превысив 50 миллионов долларов, свидетельствуют данные | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:54+0300
2026-11-20T09:54+0300
2026-11-20T10:01+0300
россия
мировая экономика
китай
мьянма
эквадор
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875405902.jpg?1795158063
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Суммарные поставки пива из Китая в Россию за первые десять месяцев этого года выросли более чем на треть, превысив 50 миллионов долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за январь-октябрь текущего года из Китая в Россию было экспортировано пива на 50,2 миллиона долларов, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за октябрь экспорт сократился на 10%, до минимальных с июня 4,9 миллиона долларов. В годовом выражении месячные поставки выросли вдвое. Среди главных покупателей пива в Китае в октябре Россия расположилась на втором месте. В первую пятерку также вошли Мьянма (5,97 миллиона долларов), Эквадор (4,5 миллиона), Австралия (4,1 миллиона) и ОАЭ (3,6 миллиона долларов).
китай
мьянма
эквадор
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, китай, мьянма, эквадор
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, МЬЯНМА, ЭКВАДОР
Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть
Поставки пива из Китая в Россию превысили 50 миллионов долларов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Суммарные поставки пива из Китая в Россию за первые десять месяцев этого года выросли более чем на треть, превысив 50 миллионов долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, за январь-октябрь текущего года из Китая в Россию было экспортировано пива на 50,2 миллиона долларов, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
При этом за октябрь экспорт сократился на 10%, до минимальных с июня 4,9 миллиона долларов. В годовом выражении месячные поставки выросли вдвое.
Среди главных покупателей пива в Китае в октябре Россия расположилась на втором месте. В первую пятерку также вошли Мьянма (5,97 миллиона долларов), Эквадор (4,5 миллиона), Австралия (4,1 миллиона) и ОАЭ (3,6 миллиона долларов).