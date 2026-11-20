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Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть

Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть - 20.11.2026, ПРАЙМ

Поставки пива из Китая в Россию выросли более чем на треть

Суммарные поставки пива из Китая в Россию за первые десять месяцев этого года выросли более чем на треть, превысив 50 миллионов долларов, свидетельствуют данные | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:54+0300

2026-11-20T09:54+0300

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россия

мировая экономика

китай

мьянма

эквадор

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Суммарные поставки пива из Китая в Россию за первые десять месяцев этого года выросли более чем на треть, превысив 50 миллионов долларов, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Так, за январь-октябрь текущего года из Китая в Россию было экспортировано пива на 50,2 миллиона долларов, что на 36% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом за октябрь экспорт сократился на 10%, до минимальных с июня 4,9 миллиона долларов. В годовом выражении месячные поставки выросли вдвое. Среди главных покупателей пива в Китае в октябре Россия расположилась на втором месте. В первую пятерку также вошли Мьянма (5,97 миллиона долларов), Эквадор (4,5 миллиона), Австралия (4,1 миллиона) и ОАЭ (3,6 миллиона долларов).

китай

мьянма

эквадор

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россия, мировая экономика, китай, мьянма, эквадор