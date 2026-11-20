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Поставки винограда из Китая в Россию за десять месяцев выросли на 13%
Поставки винограда из Китая в Россию за десять месяцев выросли на 13% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Поставки винограда из Китая в Россию за десять месяцев выросли на 13%
Поставки винограда из КНР в Россию по итогам десяти месяцев 2026 года увеличились на 13%, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. | 20.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Поставки винограда из КНР в Россию по итогам десяти месяцев 2026 года увеличились на 13%, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, суммарно за январь-октябрь Россия приобрела у Поднебесной винограда на 57,9 миллиона долларов, что на 13% больше, чем 51,2 миллиона за аналогичный период прошлого года.
В октябре поставки из Китая продолжили расти второй месяц подряд, увеличившись в месячном выражении на 12% и на 5% - в годовом, до 9,9 миллиона долларов. Это стало максимумом с декабря прошлого года.
В октябре Россия расположилась на седьмом месте среди основных покупателей китайского винограда. Места в пятерке достались Вьетнаму (33,6 миллиона долларов), Индонезии (30,6 миллиона), Таиланду (20,5 миллиона), Киргизии (12,1 миллиона) и Индии (11,8 миллиона).
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Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ, ИНДОНЕЗИЯ
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Поставки винограда из КНР в Россию по итогам десяти месяцев 2026 года увеличились на 13%, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Так, суммарно за январь-октябрь Россия приобрела у Поднебесной винограда на 57,9 миллиона долларов, что на 13% больше, чем 51,2 миллиона за аналогичный период прошлого года.
В октябре поставки из Китая продолжили расти второй месяц подряд, увеличившись в месячном выражении на 12% и на 5% - в годовом, до 9,9 миллиона долларов. Это стало максимумом с декабря прошлого года.
В октябре Россия расположилась на седьмом месте среди основных покупателей китайского винограда. Места в пятерке достались Вьетнаму (33,6 миллиона долларов), Индонезии (30,6 миллиона), Таиланду (20,5 миллиона), Киргизии (12,1 миллиона) и Индии (11,8 миллиона).