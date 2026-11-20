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Британская газовая компания Centrica уволит сотни сотрудников, сообщает Sky News
Британская газовая компания Centrica уволит сотни сотрудников, сообщает Sky News - 20.11.2026, ПРАЙМ
Британская газовая компания Centrica уволит сотни сотрудников, сообщает Sky News
Крупнейший поставщик газа для британских домохозяйств Centrica уволит сотни сотрудников для сокращения издержек, сообщает телеканал Sky News. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T19:51+0300
2026-11-20T19:51+0300
2026-11-20T19:52+0300
газ
sky news
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ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик газа для британских домохозяйств Centrica уволит сотни сотрудников для сокращения издержек, сообщает телеканал Sky News. "Энергетическая компания Centrica сокращает сотни рабочих мест в рамках программы по снижению издержек", - передает телеканал. Отмечается, что компания, которая владеет British Gas, намерена сократить около 200 рабочих мест в рамках реструктуризации своего подразделения по обслуживанию клиентов. Ранее в этом году Centrica уже объявила о сокращении 1300 рабочих мест в рамках оптимизации.
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газ, sky news
ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик газа для британских домохозяйств Centrica уволит сотни сотрудников для сокращения издержек, сообщает телеканал Sky News.
"Энергетическая компания Centrica сокращает сотни рабочих мест в рамках программы по снижению издержек", - передает телеканал.
Отмечается, что компания, которая владеет British Gas, намерена сократить около 200 рабочих мест в рамках реструктуризации своего подразделения по обслуживанию клиентов.
Ранее в этом году Centrica уже объявила о сокращении 1300 рабочих мест в рамках оптимизации.