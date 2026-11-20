https://1prime.ru/20261120/pravitelstvo-875426934.html

Правительство изучит идею сделать обязательным наличие в такси детского кресла

Правительство изучит идею сделать обязательным наличие в такси детского кресла - 20.11.2026, ПРАЙМ

Правительство изучит идею сделать обязательным наличие в такси детского кресла

Правительство России изучит предложение сделать обязательным наличие в такси детского кресла, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:50+0300

2026-11-20T17:50+0300

2026-11-20T17:50+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство России изучит предложение сделать обязательным наличие в такси детского кресла, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. Он напомнил, что Минтранс России вместе с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок в закон о такси, который как раз решает вопрос стоимости таких поездок. "Есть и предложение по обязательному оснащению такси детским креслом. Все это с коллегами мы в режиме диалога будем прорабатывать", - сообщил Никитин. Документ будет вынесен на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев, добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

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бизнес, россия, общество , госдума