https://1prime.ru/20261120/pravitelstvo-875432199.html

Правительство обсудит введение нового дорожного знака для беспилотных машин

Правительство обсудит введение нового дорожного знака для беспилотных машин - 20.11.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит введение нового дорожного знака для беспилотных машин

Правительство России обсудит с экспертами необходимость введения нового дорожного знака для беспилотных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:48+0300

2026-11-20T20:48+0300

2026-11-20T20:59+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство России обсудит с экспертами необходимость введения нового дорожного знака для беспилотных автомобилей, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Андрей Никитин. Правительство ранее в ноябре внесло законопроект о правовом регулировании беспилотного транспорта на дорогах в Госдуму. Никитин рассчитывает, что он будет принят в ближайшей перспективе. "Что касается визуальной идентификации, для беспилотников уже предусмотрен специальный знак – треугольник с буквой "А", который крепится сзади. А вот нужен ли отдельный дорожный знак – будем решать с экспертами, это потребует корректировки ПДД", - сказал Никитин. Он добавил, что для беспилотных поездов, трамваев, автобусов и метро обязательные наклейки пока вводить не планируется. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

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бизнес, россия, госдума