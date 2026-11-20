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Кабмин установил квоты на вывоз кукурузы и сои из Амурской области и Приморья

Кабмин установил квоты на вывоз кукурузы и сои из Амурской области и Приморья - 20.11.2026, ПРАЙМ

Кабмин установил квоты на вывоз кукурузы и сои из Амурской области и Приморья

Правительство России установило на 2027 год тарифные квоты на вывоз кукурузы и соевых бобов из Амурской области и Приморского края за пределы ЕАЭС по нулевой... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:51+0300

2026-11-20T20:51+0300

2026-11-20T21:04+0300

сельское хозяйство

россия

приморский край

амурская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило на 2027 год тарифные квоты на вывоз кукурузы и соевых бобов из Амурской области и Приморского края за пределы ЕАЭС по нулевой пошлине, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации. Согласно документу, объем квоты на вывоз кукурузы составляет 700 тысяч тонн на Приморский край и 150 тысяч тонн на Амурскую область. Квота на соевые бобы составляет 200 тысяч тонн только на Приморский край. Распределение тарифных квот осуществляется высшими должностными лицами Приморского края и Амурской области. Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

приморский край

амурская область

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сельское хозяйство, россия, приморский край, амурская область, михаил мишустин