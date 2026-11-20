https://1prime.ru/20261120/pravitelstvo-875432488.html

Правительство разрешило "ВСМПО-Ависме" экспортировать продукцию из титана

Правительство разрешило "ВСМПО-Ависме" экспортировать продукцию из титана - 20.11.2026, ПРАЙМ

Правительство разрешило "ВСМПО-Ависме" экспортировать продукцию из титана

Правительство РФ разрешило корпорации "ВСМПО-Ависма" экспортировать продукцию из титана в ряд стран до 13 апреля 2031 года, следует из документа, размещенного... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:57+0300

2026-11-20T20:57+0300

2026-11-20T20:57+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило корпорации "ВСМПО-Ависма" экспортировать продукцию из титана в ряд стран до 13 апреля 2031 года, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов. "ФСТЭК России выдавать в установленном порядке публичному акционерному обществу "Корпорация ВСМПО-Ависма" генеральные лицензии со сроком действия до 13 апреля 2031 года на вывоз из Российской Федерации в иностранные государства товаров по перечню согласно приложению", - говорится в распоряжении кабмина РФ. В документе уточняется, что титановые сплавы в форме труб или цилиндрических стержней (в виде прутков, биллетов, кузнечных заготовок, электродов, слитков) с внешним диаметром более 75 мм допускаются к вывозу в Аргентину, Белоруссию, Бразилию, Казахстан, Китай, Мексику и Турцию. Кроме того, в перечень товаров, на которые распространяется разрешение, вошли трубы из титана или титановых сплавов с наружным диаметром от 12 до 56 мм для экспорта в такие страны, как Аргентина, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Кувейт, Малайзия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Филиппины, Шри-Ланка. Также разрешен экспорт титанового порошка из сплавов Ti-Al-X, изготовленного методом плазменного распыления, в Аргентину, Мексику, Турцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, аргентина, мексика, турция