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Президент Узбекистана совершил поездку на новом российском электропоезде
Президент Узбекистана совершил поездку на новом российском электропоезде - 20.11.2026, ПРАЙМ
Президент Узбекистана совершил поездку на новом российском электропоезде
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу совершил поездку на новом российском электропоезде серии ЭП3Д, курсирующем в Ташкентской области, сообщает... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:46+0300
2026-11-20T10:46+0300
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узбекские железные дороги
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ТАШКЕНТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу совершил поездку на новом российском электропоезде серии ЭП3Д, курсирующем в Ташкентской области, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, Мирзиеев в ходе поездки в Ташкентскую область 20 ноября прибыл из Ташкента в Паркентский район на электропоезде.
"На маршруте Ташкент – Паркент общей протяженностью 57,6 километра курсирует современный шестивагонный электропоезд ЭП3Д. Поезд стоимостью 124 миллиарда сумов (около 10 миллионов долларов) рассчитан на 586 пассажиров и способен развивать скорость до 120 километров в час", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в вагонах установлены системы климат-контроля и кондиционирования, а также бесплатный Wi-Fi и USB-порты для гаджетов. Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные подъемники, просторные места и адаптированные санитарные узлы.
В апреле 2025 года министерство экономики и финансов Узбекистана сообщало, что АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод" и "Трансмашхолдинг" реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются.
В ноябре прошлого года в АО "Узбекские железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д. Спустя месяц российский электропоезд запущен по пригородному маршруту Ташкент - Ходжикент. В апреле этого года еще пригородный поезд серии ЭПЗД был запущен по маршруту Коканд - Маргилан в Ферганской области, в июле – уже из Ташкента в Бекабад.
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бизнес, россия, ташкент, узбекистан, шавкат мирзиеев, трансмашхолдинг, узбекские железные дороги
Бизнес, РОССИЯ, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Шавкат Мирзиеев, Трансмашхолдинг, Узбекские железные дороги
ТАШКЕНТ, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в пятницу совершил поездку на новом российском электропоезде серии ЭП3Д, курсирующем в Ташкентской области, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, Мирзиеев в ходе поездки в Ташкентскую область 20 ноября прибыл из Ташкента в Паркентский район на электропоезде.
"На маршруте Ташкент – Паркент общей протяженностью 57,6 километра курсирует современный шестивагонный электропоезд ЭП3Д. Поезд стоимостью 124 миллиарда сумов (около 10 миллионов долларов) рассчитан на 586 пассажиров и способен развивать скорость до 120 километров в час", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в вагонах установлены системы климат-контроля и кондиционирования, а также бесплатный Wi-Fi и USB-порты для гаджетов. Для людей с инвалидностью предусмотрены специальные подъемники, просторные места и адаптированные санитарные узлы.
В апреле 2025 года министерство экономики и финансов Узбекистана сообщало, что АО "Ташкентский вагоностроительный и ремонтный завод" и "Трансмашхолдинг" реализуют в столице Узбекистана проект по производству подвижного состава для железных дорог и метрополитена. По данным ведомства, разработан и утвержден график производства 1250 грузовых и 40 пассажирских вагонов. Другие детали проекта не раскрываются.
В ноябре прошлого года в АО "Узбекские железных дорогах" РИА Новости сообщили, что компания получила от Демиховского машиностроительного завода (входит в "Трансмашхолдинг") электропоезд серии ЭП3Д. Спустя месяц российский электропоезд запущен по пригородному маршруту Ташкент - Ходжикент. В апреле этого года еще пригородный поезд серии ЭПЗД был запущен по маршруту Коканд - Маргилан в Ферганской области, в июле – уже из Ташкента в Бекабад.