https://1prime.ru/20261120/pribyl-875408245.html

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила 408,7 миллиона долларов

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила 408,7 миллиона долларов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО составила 408,7 миллиона долларов

Чистая прибыль "Совкомфлота по МСФО по итогам первых трех кварталов года составила 408,7 миллиона долларов, сменив убыток за тот же период годом ранее, следует... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:52+0300

2026-11-20T10:52+0300

2026-11-20T10:52+0300

финансы

сша

совкомфлот

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875408245.jpg?1795161169

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота по МСФО по итогам первых трех кварталов года составила 408,7 миллиона долларов, сменив убыток за тот же период годом ранее, следует из отчета компании. Уточняется, что за аналогичный период прошлого года компания получила чистый убыток в размере 398 миллиона долларов. "В отчетном периоде компания продемонстрировала существенный рост выручки и операционной рентабельности", - отметили в компании. Так, совокупная выручка в отчетном периоде выросла на 67% и составила почти 1,6 миллиона долларов. "По сравнению с аналогичным периодом 2025 года выручка на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ) выросла на 65% и составила 1 261 миллиона долларов США, показатель EBITDA увеличился на 114% и достиг 836 миллионов долларов. Рентабельность показателя EBITDA составила 66% против 51% в 2025 году", - добавили в компании. Группа компаний "Совкомфлот" (СКФ) - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Специализируется на операциях в сложных климатических и навигационных условиях.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, совкомфлот