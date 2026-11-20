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Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят в субботу

Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят в субботу - 20.11.2026, ПРАЙМ

Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят в субботу

Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят в Севастополе в субботу, при этом продолжит действовать временная схема движения с пересадкой на... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:17+0300

2026-11-20T18:17+0300

2026-11-20T18:17+0300

бизнес

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севастополь

керчь

тамань

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Продажу билетов на автобусы через Крымский мост возобновят в Севастополе в субботу, при этом продолжит действовать временная схема движения с пересадкой на электричку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "С завтрашнего дня автовокзал Севастополя возобновляет продажу билетов на автобусы, следующие через Крымский мост", - написал губернатор в своем канале на платформе "Макс". Он обратил внимание, что действует временная схема движения: пассажир покупает билет из Севастополя, в Керчи пересаживается на электричку до Тамани, а дальше едет автобусом до конечного пункта — в рамках купленного билета. Билет на электричку нужно покупать и оплачивать отдельно, отметил Развожаев.

севастополь

керчь

тамань

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бизнес, россия, севастополь, керчь, тамань, михаил развожаев