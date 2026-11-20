https://1prime.ru/20261120/professii-875402819.html

Названы самые высокооплачиваемые профессии в транспортной отрасли

Названы самые высокооплачиваемые профессии в транспортной отрасли - 20.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые профессии в транспортной отрасли

Сильнее всего в транспортной отрасли России за сентябрь-октябрь выросли зарплатные предложения у водителей грузовиков - на 32% в годовом выражении, до 154 234... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:17+0300

2026-11-20T08:17+0300

2026-11-20T08:17+0300

бизнес

россия

хабаровский край

крым

ростовская область

авито работа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875402819.jpg?1795151872

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего в транспортной отрасли России за сентябрь-октябрь выросли зарплатные предложения у водителей грузовиков - на 32% в годовом выражении, до 154 234 рублей в месяц, выяснили аналитики "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "Самый заметный рост зафиксирован у водителей грузового транспорта: работодатели предлагали им в среднем 154 234 рубля в месяц, это на 32% больше, чем за тот же период 2025 года. Водители грузовиков при этом лидируют и по абсолютному уровню зарплаты среди рассмотренных профессий отрасли", - говорится в исследовании. На втором месте - логисты: средние зарплатные предложения для них увеличились на 28% год к году и составили 123 962 рубля в месяц. Замыкают тройку лидеров по темпам роста диспетчеры - их зарплатные предложения увеличились на 18%, до 59 973 рублей в месяц. В исследовании отмечается, что самый заметный рост средних предлагаемых зарплат в транспортной сфере зафиксирован в Хабаровском крае (+23%), Крыму (+20%) и Ростовской области (+12%). "В этих регионах активно развиваются логистические хабы и транспортная инфраструктура, что повышает спрос на специалистов", - поясняют аналитики.

хабаровский край

крым

ростовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, хабаровский край, крым, ростовская область, авито работа