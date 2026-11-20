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Производство алюминия в странах Персидского залива в октябре упало на 33%
Производство алюминия в странах Персидского залива в октябре упало на 33% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Производство алюминия в странах Персидского залива в октябре упало на 33%
Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в октябре сократилось почти на 33% в годовом выражении и достигло 352 тысяч тонн, следует из... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T16:47+0300
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2026-11-20T16:47+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в октябре сократилось почти на 33% в годовом выражении и достигло 352 тысяч тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 25%.
В целом же мировая выплавка металла в октябре снизилась лишь на 0,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,251 миллиона тонн. По итогам января-октября производство алюминия достигло 61,051 миллиона тонн.
В прошлом месяце страны Европы, в том числе Россия, нарастили выпуск металла на 6,8% - до 647 тысяч тонн.
Выплавка первичного алюминия в Китае в октябре оценивается на уровне 3,874 миллиона тонн, что примерно на 2,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 430 тысяч тонн, увеличившись примерно на 3,6%.
Производство металла предприятиями Северной Америки в октябре снизилось примерно на 1,2%, до 330 тысяч тонн. Южная Америка в свою очередь сохранила выплавку на уровне прошлого года в размере 133 тысяч тонн.
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) увеличили выпуск алюминия только на 0,6%, до 164 тысяч тонн. Производство металла в странах Африки упало на 34,6% - до 87 тысяч тонн.
Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в октябре прошлого года - 234 тысячи тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия в мире достиг 74,032 миллиона тонн.
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промышленность, мировая экономика, персидский залив, ближний восток, европа, rio tinto, русал, alcoa
Промышленность, Мировая экономика, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЕВРОПА, Rio Tinto, Русал, Alcoa
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в странах Персидского залива в октябре сократилось почти на 33% в годовом выражении и достигло 352 тысяч тонн, следует из материалов международной организации International Aluminium Institute (IAI).
При этом по сравнению с февралем, то есть до начала конфликта на Ближнем Востоке, падение достигло примерно 25%.
В целом же мировая выплавка металла в октябре снизилась лишь на 0,98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,251 миллиона тонн. По итогам января-октября производство алюминия достигло 61,051 миллиона тонн.
В прошлом месяце страны Европы, в том числе Россия, нарастили выпуск металла на 6,8% - до 647 тысяч тонн.
Выплавка первичного алюминия в Китае в октябре оценивается на уровне 3,874 миллиона тонн, что примерно на 2,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в других государствах Азии показатель совокупно составил 430 тысяч тонн, увеличившись примерно на 3,6%.
Производство металла предприятиями Северной Америки в октябре снизилось примерно на 1,2%, до 330 тысяч тонн. Южная Америка в свою очередь сохранила выплавку на уровне прошлого года в размере 133 тысяч тонн.
Страны Океании (Австралия, Новая Зеландия) увеличили выпуск алюминия только на 0,6%, до 164 тысяч тонн. Производство металла в странах Африки упало на 34,6% - до 87 тысяч тонн.
Кроме того, предполагаемый выпуск алюминия вне учета организации оценивается на том же уровне, что и в октябре прошлого года - 234 тысячи тонн.
Организация International Aluminium Institute (IAI) была создана в 1972 году, в нее входят крупнейшие мировые компании, добывающие бокситы и глинозем и выплавляющие алюминий, например, Rio Tinto, "Русал", Alcoa, Aluminum Corporation of China и другие предприятия.
По итогам прошлого года выпуск первичного алюминия в мире достиг 74,032 миллиона тонн.