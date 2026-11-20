МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На валютном рынке до начала следующей недели сохранится влияние сочетания внешнеполитических сигналов, нефтяной конъюнктуры, операций Министерства финансов по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики российского регулятора.На валютном рынке важными факторами останутся динамика юаня, спрос на китайскую валюту для расчетов и развитие торгово-экономического сотрудничества. Более активный диалог Москвы, Пекина и Вашингтона может снизить неопределенность на внешних рынках и создать дополнительные предпосылки для укрепления рубля. Вчера на фоне исторической трехсторонней встречи доллар, евро и юань в ходе торгов теряли к рублю почти 0,4%.В то же время внешняя конъюнктура остается неоднозначной. Индекс доллара продолжает укрепляться в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформированного после закрепления выше 100 пунктов летом. Рост американской экономики усиливает ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре. Дополнительную поддержку доллару оказывают коррекция на американском фондовом рынке и увеличение доходности 30-летних казначейских облигаций США до 5,73%. Однако влияние глобальной динамики доллара на российскую валюту остается ограниченным.Драгоценные металлы остаются под давлением. Ориентиром дальнейшего движения котировок вниз у золота выступает уровень 3500 долларов за тройскую унцию, серебра — отметка 40 долларов за унцию этого благородного металла.Нефтяной рынок испытывает давление из-за сокращения геополитической премии за риск и восстановления мировых поставок. До конца месяца Brent может закрепиться в диапазоне 80–100 долларов за баррель, для российской Urals ориентиром в ноябре остается диапазон 60–90 долларов. Снижение нефтяных котировок может ограничивать потенциал укрепления рубля, однако пока этот фактор компенсируется другими фундаментальными обстоятельствами.Важным источником поддержки российской валюты остается денежно-кредитная политика Банка России. Регулятор сохраняет ключевую ставку на уровне 14%, при этом пауза в смягчении денежно-кредитной политики поддерживает привлекательность рублевых инструментов и ограничивает спрос на иностранную валюту.Дополнительную фундаментальную поддержку рублю обеспечивает комфортное сальдо платежного баланса. При этом операции Министерства финансов по бюджетному правилу могут выступать фактором давления на национальную валюту. В совокупности высокая процентная ставка и предложение валютной выручки пока позволяют компенсировать часть негативного влияния внешних факторов.Таким образом, к началу следующей недели ожидаем доллар в диапазоне 80–85 рублей, евро остается в пределах 88–94 рублей, биржевые торги юанем — в коридоре 12–12,6 рубля.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. На валютном рынке до начала следующей недели сохранится влияние сочетания внешнеполитических сигналов, нефтяной конъюнктуры, операций Министерства финансов по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики российского регулятора.
На валютном рынке важными факторами останутся динамика юаня, спрос на китайскую валюту для расчетов и развитие торгово-экономического сотрудничества. Более активный диалог Москвы, Пекина и Вашингтона может снизить неопределенность на внешних рынках и создать дополнительные предпосылки для укрепления рубля. Вчера на фоне исторической трехсторонней встречи доллар, евро и юань в ходе торгов теряли к рублю почти 0,4%.
В то же время внешняя конъюнктура остается неоднозначной. Индекс доллара продолжает укрепляться в рамках среднесрочного восходящего тренда, сформированного после закрепления выше 100 пунктов летом. Рост американской экономики усиливает ожидания повышения ставки Федеральной резервной системы в декабре. Дополнительную поддержку доллару оказывают коррекция на американском фондовом рынке и увеличение доходности 30-летних казначейских облигаций США до 5,73%. Однако влияние глобальной динамики доллара на российскую валюту остается ограниченным.
Драгоценные металлы остаются под давлением. Ориентиром дальнейшего движения котировок вниз у золота выступает уровень 3500 долларов за тройскую унцию, серебра — отметка 40 долларов за унцию этого благородного металла.
Нефтяной рынок испытывает давление из-за сокращения геополитической премии за риск и восстановления мировых поставок. До конца месяца Brent может закрепиться в диапазоне 80–100 долларов за баррель, для российской Urals ориентиром в ноябре остается диапазон 60–90 долларов. Снижение нефтяных котировок может ограничивать потенциал укрепления рубля, однако пока этот фактор компенсируется другими фундаментальными обстоятельствами.
Важным источником поддержки российской валюты остается денежно-кредитная политика Банка России. Регулятор сохраняет ключевую ставку на уровне 14%, при этом пауза в смягчении денежно-кредитной политики поддерживает привлекательность рублевых инструментов и ограничивает спрос на иностранную валюту.
Дополнительную фундаментальную поддержку рублю обеспечивает комфортное сальдо платежного баланса. При этом операции Министерства финансов по бюджетному правилу могут выступать фактором давления на национальную валюту. В совокупности высокая процентная ставка и предложение валютной выручки пока позволяют компенсировать часть негативного влияния внешних факторов.
Таким образом, к началу следующей недели ожидаем доллар в диапазоне 80–85 рублей, евро остается в пределах 88–94 рублей, биржевые торги юанем — в коридоре 12–12,6 рубля.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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