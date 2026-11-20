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Путешествия по стране остаются в тренде у российских туристов

Путешествия по стране остаются в тренде у российских туристов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Путешествия по стране остаются в тренде у российских туристов

Путешествия по стране остаются в тренде у российских туристов - отрасль дает положительные результаты благодаря деятельности национальных проектов, сообщила... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:45+0300

2026-11-20T08:50+0300

туризм

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россия

дальний восток

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Путешествия по стране остаются в тренде у российских туристов - отрасль дает положительные результаты благодаря деятельности национальных проектов, сообщила директор по маркетингу и продажам Coral Travel Вероника Филиппова. "Конечно, внутренний туризм остается в тренде и, несмотря на некоторое замедление темпа роста, наше отрасль дает высокие и положительные результаты, и это происходит благодаря активному развитию и деятельности национальных проектов, инвестиционных проектов", - сказала она на встрече с журналистами в рамках проведения премии Starway, учрежденной Сoral Travel. По ее словам, внутренний туризм сейчас не ограничивается только пляжным отдыхом. В настоящее время активно развиваются событийный, гастрономический и активный виды туризма. При этом у российских путешественников растет интерес к малым городам России, а также к Дальнему Востоку, Уралу и Сибири.

дальний восток

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, дальний восток