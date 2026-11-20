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Путин прилетел в Таджикистан

Путин прилетел в Таджикистан - 20.11.2026, ПРАЙМ

Путин прилетел в Таджикистан

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T01:52+0300

2026-11-20T01:52+0300

2026-11-20T01:52+0300

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ДУШАНБЕ, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном. Глава государства прилетел в Душанбе из китайского Шэнчьжэня, где он принимал участие в саммите АТЭС и провел трехстороннюю встречу с лидерами КНР и США Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. На полях саммита также состоялись его переговоры с каждым из этих лидеров по отдельности, были и другие международные контакты. Ожидается, что в ходе визита Путина в Таджикистан на повестке будут вопросы дальнейшего развития российско-таджикского стратегического партнерства и сотрудничества. Как сообщил президент России, с Рахмоном он планирует обсудить вопросы безопасности, торгово-экономические связи и перспективные крупные совместные проекты двух стран.

таджикистан

душанбе

китай

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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, китай, владимир путин, эмомали рахмон, си цзиньпин, атэс