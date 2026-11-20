https://1prime.ru/20261120/putin-875405727.html

Путин отметил вклад ОАК в развитие отечественного авиастроения

Путин отметил вклад ОАК в развитие отечественного авиастроения - 20.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил вклад ОАК в развитие отечественного авиастроения

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметив вклад компании в | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:48+0300

2026-11-20T09:48+0300

2026-11-20T09:48+0300

бизнес

промышленность

владимир путин

оак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875405727.jpg?1795157330

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметив вклад компании в развитие отечественного авиастроительного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных достижений. Объединив ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро, инженерные школы, испытательные центры, она по праву заняла лидирующие позиции в отечественном авиастроительном комплексе", - говорится в сообщении. Путин отметил, что коллектив ОАК продолжает трудовые и творческие традиции, заложенные основателями и ветеранами авиастроительного комплекса. ОАК внесла важный вклад в сохранение и наращивание научно-производственного, интеллектуального и кадрового потенциала авиастроения, также говорится в телеграмме. Президент выразил уверенность, что сотрудники корпорации и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи. "Желаю благополучия и всего самого доброго", - добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, владимир путин, оак