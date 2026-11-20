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Путин отметил вклад ОАК в развитие отечественного авиастроения
Путин отметил вклад ОАК в развитие отечественного авиастроения - 20.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил вклад ОАК в развитие отечественного авиастроения
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметив вклад компании в | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T09:48+0300
2026-11-20T09:48+0300
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бизнес
промышленность
владимир путин
оак
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметив вклад компании в развитие отечественного авиастроительного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных достижений. Объединив ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро, инженерные школы, испытательные центры, она по праву заняла лидирующие позиции в отечественном авиастроительном комплексе", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что коллектив ОАК продолжает трудовые и творческие традиции, заложенные основателями и ветеранами авиастроительного комплекса.
ОАК внесла важный вклад в сохранение и наращивание научно-производственного, интеллектуального и кадрового потенциала авиастроения, также говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что сотрудники корпорации и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.
"Желаю благополучия и всего самого доброго", - добавил он.
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бизнес, промышленность, владимир путин, оак
Бизнес, Промышленность, Владимир Путин, ОАК
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) с 20-летием ее создания, отметив вклад компании в развитие отечественного авиастроительного комплекса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Прошедшие годы стали для вашей компании временем динамичного развития и серьезных достижений. Объединив ведущие предприятия отрасли, конструкторские бюро, инженерные школы, испытательные центры, она по праву заняла лидирующие позиции в отечественном авиастроительном комплексе", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что коллектив ОАК продолжает трудовые и творческие традиции, заложенные основателями и ветеранами авиастроительного комплекса.
ОАК внесла важный вклад в сохранение и наращивание научно-производственного, интеллектуального и кадрового потенциала авиастроения, также говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что сотрудники корпорации и впредь будут успешно решать стоящие перед ними задачи.
"Желаю благополучия и всего самого доброго", - добавил он.