https://1prime.ru/20261120/putin-875408137.html

Путин отметил роль транспорта в укреплении потенциала и суверенитета России

Путин отметил роль транспорта в укреплении потенциала и суверенитета России - 20.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил роль транспорта в укреплении потенциала и суверенитета России

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта, отметив роль транспортной системы в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

2026-11-20T10:46+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта, отметив роль транспортной системы в укреплении промышленного, экономического и технологического потенциала страны и обеспечении ее суверенитета. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Транспортная система играет важную роль в жизни нашей огромной страны. Она служит укреплению промышленного, экономического, технологического потенциала России, обеспечению ее суверенитета, во многом определяет социальное благополучие миллионов людей", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что, несмотря на серьезные вызовы, транспортная отрасль продолжает развиваться, а ее работники успешно решают поставленные задачи. Так, в стране развиваются международные логистические маршруты, сеть авиационных и морских перевозок, увеличиваются мощности Восточного полигона и Трансарктического транспортного коридора, строятся новые дороги и ведется подготовка к запуску первой высокоскоростной железнодорожной магистрали, пояснил глава государства. Кроме того, президент подчеркнул, что в транспортной отрасли широко внедряются инновационные и беспилотные технологии. Путин выразил уверенность, что участники XX Международного форума и выставки "Транспорт России" обсуждают важные приоритеты развития отрасли. "Благодарю тружеников и ветеранов транспортного комплекса за добросовестную, высокопрофессиональную работу. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго", - заключил президент России.

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бизнес, россия, владимир путин