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Путин отметил положительную динамику экономических связей РФ и Таджикистана

Путин отметил положительную динамику экономических связей РФ и Таджикистана - 20.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил положительную динамику экономических связей РФ и Таджикистана

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил положительную динамику экономических связей двух стран. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:03+0300

2026-11-20T13:03+0300

2026-11-20T13:03+0300

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ДУШАНБЕ, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил положительную динамику экономических связей двух стран. Путин в пятницу работает в Душанбе, где прошли переговоры лидеров России и Таджикистана. Президент РФ в начале встречи предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия. "В прошлом году у нас рост товарооборота составил более 25%, а в этом году за девять месяцев плюс почти 19%. Хороший темп", - сказал Путин. Президент России поблагодарил коллегу за пристальное внимание к развитию российско-таджикских отношений. "Все двигается, большое количество предприятий с российским капиталом. Более 70 субъектов Российской Федерации сотрудничают с различными регионами Таджикистана", - сказал он. Путин также отметил, что к переговорам присоединится вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет межправительственную комиссию двух стран.

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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, марат хуснуллин