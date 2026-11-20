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Путин отметил положительную динамику экономических связей РФ и Таджикистана
Путин отметил положительную динамику экономических связей РФ и Таджикистана - 20.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил положительную динамику экономических связей РФ и Таджикистана
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил положительную динамику экономических связей двух стран. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:03+0300
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ДУШАНБЕ, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил положительную динамику экономических связей двух стран.
Путин в пятницу работает в Душанбе, где прошли переговоры лидеров России и Таджикистана. Президент РФ в начале встречи предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия.
"В прошлом году у нас рост товарооборота составил более 25%, а в этом году за девять месяцев плюс почти 19%. Хороший темп", - сказал Путин.
Президент России поблагодарил коллегу за пристальное внимание к развитию российско-таджикских отношений.
"Все двигается, большое количество предприятий с российским капиталом. Более 70 субъектов Российской Федерации сотрудничают с различными регионами Таджикистана", - сказал он.
Путин также отметил, что к переговорам присоединится вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет межправительственную комиссию двух стран.
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россия, мировая экономика, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, марат хуснуллин
РОССИЯ, Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Марат Хуснуллин
ДУШАНБЕ, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном отметил положительную динамику экономических связей двух стран.
Путин в пятницу работает в Душанбе, где прошли переговоры лидеров России и Таджикистана. Президент РФ в начале встречи предложил обсудить вопросы экономического взаимодействия.
"В прошлом году у нас рост товарооборота составил более 25%, а в этом году за девять месяцев плюс почти 19%. Хороший темп", - сказал Путин.
Президент России поблагодарил коллегу за пристальное внимание к развитию российско-таджикских отношений.
"Все двигается, большое количество предприятий с российским капиталом. Более 70 субъектов Российской Федерации сотрудничают с различными регионами Таджикистана", - сказал он.
Путин также отметил, что к переговорам присоединится вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавляет межправительственную комиссию двух стран.