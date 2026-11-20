https://1prime.ru/20261120/putin-875434782.html

Путин назвал главную причину переезда европейцев в Россию

Путин назвал главную причину переезда европейцев в Россию - 20.11.2026, ПРАЙМ

Путин назвал главную причину переезда европейцев в Россию

Стремление сохранить ценности и семью, а также обеспечить будущее своим детям является главной причиной переезда европейцев в Россию, заявил президент России... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:04+0300

2026-11-20T22:04+0300

2026-11-20T22:11+0300

россия

владимир путин

эмир кустурица

европа

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стремление сохранить ценности и семью, а также обеспечить будущее своим детям является главной причиной переезда европейцев в Россию, заявил президент России Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель", приуроченного к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "У нас на сегодняшний день... есть случаи переселения к нам людей из других стран, в том числе из европейских стран. И когда я с этими людьми разговаривал, они говорят, что главным побудительным мотивом, главной причиной переезда в Россию было стремление сохранить их ценности, сохранить семью и сохранить будущее, обеспечить будущее их детей, которые, как они считают, должны иметь право расти и воспитываться в рамках традиционных религиозных ценностей", - сказал Путин в интервью. Президент подчеркнул, что это касается не только православных христиан. Россия исторически является домом для четырех традиционных религий: православия, ислама, иудаизма и буддизма. Несмотря на внешние различия, у их последователей есть главное - общие фундаментальные ценности. "Россия, создавая условия для того, чтобы развивались эти традиционные ценности, как бы обеспечивает площадку, где люди могут жить на основе этих ценностей. И в этом смысле, конечно, Россия может быть тем самым ковчегом", - отметил он.

европа

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россия, владимир путин, эмир кустурица, европа