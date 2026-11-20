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Рахмон и Путин обсудили строительство центра для одаренных детей и театра Маяковского

Рахмон и Путин обсудили строительство центра для одаренных детей и театра Маяковского - 20.11.2026, ПРАЙМ

Рахмон и Путин обсудили строительство центра для одаренных детей и театра Маяковского

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе обсудил строительство центра для одаренных детей и нового здания... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:28+0300

2026-11-20T14:28+0300

2026-11-20T14:28+0300

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ДУШАНБЕ, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Душанбе обсудил строительство центра для одаренных детей и нового здания Русского драмтеатра имени Маяковского в таджикской столице, сообщает пресс-служба Рахмона. В Душанбе активно ведется строительство Международного центра для одаренных детей и нового здания театра имени Маяковского. Оба проекта финансируются правительством России. "Эмомали Рахмон встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В числе обсуждаемых тем также были строительство Международного центра для одаренных детей и Русского драматического театра имени Маяковского в Душанбе", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы двух стран также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере образования, науки и культуры.

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россия, бизнес, душанбе, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин