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Названы регионы с наибольшим средним сроком выданных кредитов наличными

Названы регионы с наибольшим средним сроком выданных кредитов наличными - 20.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы с наибольшим средним сроком выданных кредитов наличными

Наибольший средний срок выданных кредитов наличными в России в октябре был зафиксирован в Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Республике Татарстан,... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T05:17+0300

2026-11-20T05:17+0300

2026-11-20T05:17+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Наибольший средний срок выданных кредитов наличными в России в октябре был зафиксирован в Санкт-Петербурге, Новосибирской области, Республике Татарстан, Тюменской области и Москве, рассказали РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольший средний срок выданных кредитов наличными в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в потребительском кредитовании) в октябре 2026 года был отмечен в Санкт-Петербурге (2,24 года), Новосибирской области (2,14 года), Республике Татарстан (2,12 года), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (2,10 года) и Москве (2,08 года)", - говорится в сообщении. Согласно данным НБКИ, наименьший показатель среднего срока потребкредитов в топ-30 регионов продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (1,63 года), Приморский край (1,82 года), а также Нижегородская (1,83 года), Иркутская (1,87 года) и Свердловская (1,88 года) области. При этом наиболее серьезная динамика снижения среднего срока потребкредитов в регионах РФ в октябре по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (-19,1%), а также Ставропольском (-16,0%), Приморском (-15,5%), Краснодарском (-14,6%) и Красноярском (-14,3%) краях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год сократился на 9,5% и 7,9% соответственно. Отмечается, что по данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2026 года средний срок кредитов наличными составил 1,97 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7%, а с предыдущим месяцем - на 1,1%. "После пиковых значений в августе 2025 года (3,0 года), в последующие месяцы средний срок кредита наличными существенно сократился, стабилизировавшись на уровне 2,0-2,3 года. При этом аппетит к риску у банков все еще находится на довольно низком уровне (около 80% отказов по заявкам на потребкредиты)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая сроки) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил он.

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финансы, банки, россия, санкт-петербург, москва, хмао, алексей волков, нбки