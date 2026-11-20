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Рейс Nordwind задержали из-за задымления электронной сигареты

Рейс Nordwind задержали из-за задымления электронной сигареты - 20.11.2026, ПРАЙМ

Рейс Nordwind задержали из-за задымления электронной сигареты

Рейс авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Санкт-Петербурга в Тюмень задержали из-за задымления электронной сигареты на борту, сообщил перевозчик. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:22+0300

2026-11-20T15:22+0300

2026-11-20T15:22+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

nordwind

аэропорт пулково

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рейс авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Санкт-Петербурга в Тюмень задержали из-за задымления электронной сигареты на борту, сообщил перевозчик. "19 ноября на этапе руления воздушного судна рейса N4-333 "Санкт-Петербург – Тюмень" на борту произошло задымление и нагрев электронной сигареты одного из пассажиров", - говорится в сообщении. Задымление было устранено экипажем, отметили в авиакомпании. Самолет вернулся на место стоянки в "Пулково", после чего устройство было снято с борта. Проводится расследование данного инцидента. Отмечается, что самолет вылетел 22.10 мск.

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бизнес, россия, санкт-петербург, nordwind, аэропорт пулково