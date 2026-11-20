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Внутренняя торговля между участниками БРИКС достигла $1,2 трлн, заявил Рябков
Внутренняя торговля между участниками БРИКС достигла $1,2 трлн, заявил Рябков - 20.11.2026, ПРАЙМ
Внутренняя торговля между участниками БРИКС достигла $1,2 трлн, заявил Рябков
Объем внутренней торговли между участниками БРИКС достиг 1,2 триллиона долларов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:47+0300
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем внутренней торговли между участниками БРИКС достиг 1,2 триллиона долларов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Внутренняя торговля между участниками достигла 1,2 триллиона долларов США. Посмотрим, может быть, когда-нибудь мы, называя цифру, будем атрибутировать этот объем чему-то другому, но жизнь сложнее схемы. Будем в этом направлении двигаться", - сказал он, выступая в ходе дискуссии на Международном молодежном женском форуме стран БРИКС. "За цифрами стоит не только экономический вес, но и растущая способность государств БРИКС совместно отстаивать свои интересы и предлагать решение по ключевым вопросам международной повестки дня", - добавил Рябков. Нынешнее индийское председательство БРИКС уже провело масштабнейшую программу мероприятий разного уровня, формата и направленности, отметил он. Это позволило существенно продвинуться по целому ряду очень важных вопросов на всех ключевых направлениях - от политики до гуманитарных контактов, указал Рябков. Дипломат напомнил, что по итогам прошедшего в сентябре саммита БРИКС в Нью-Дели была принята декларация, где изложена нацеленность стран-участников на реализацию экономических инициатив, в частности, создание финансовых механизмов, не подверженных внешним рискам, расчетной инфраструктуры, а также запуск зерновой биржи.
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мировая экономика, сша, сергей рябков, мид рф, мид
Мировая экономика, США, Сергей Рябков, МИД РФ, МИД
С.- ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем внутренней торговли между участниками БРИКС достиг 1,2 триллиона долларов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Внутренняя торговля между участниками достигла 1,2 триллиона долларов США. Посмотрим, может быть, когда-нибудь мы, называя цифру, будем атрибутировать этот объем чему-то другому, но жизнь сложнее схемы. Будем в этом направлении двигаться", - сказал он, выступая в ходе дискуссии на Международном молодежном женском форуме стран БРИКС.
"За цифрами стоит не только экономический вес, но и растущая способность государств БРИКС совместно отстаивать свои интересы и предлагать решение по ключевым вопросам международной повестки дня", - добавил Рябков.
Нынешнее индийское председательство БРИКС уже провело масштабнейшую программу мероприятий разного уровня, формата и направленности, отметил он.
Это позволило существенно продвинуться по целому ряду очень важных вопросов на всех ключевых направлениях - от политики до гуманитарных контактов, указал Рябков.
Дипломат напомнил, что по итогам прошедшего в сентябре саммита БРИКС в Нью-Дели была принята декларация, где изложена нацеленность стран-участников на реализацию экономических инициатив, в частности, создание финансовых механизмов, не подверженных внешним рискам, расчетной инфраструктуры, а также запуск зерновой биржи.