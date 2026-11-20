https://1prime.ru/20261120/rosaviatsija-875425972.html

В Росавиации предложили распространить инфраструктурный сбор на концессии

В Росавиации предложили распространить инфраструктурный сбор на концессии - 20.11.2026, ПРАЙМ

В Росавиации предложили распространить инфраструктурный сбор на концессии

Механизм инфраструктурного сбора на реконструкцию аэродромов предлагается распространить на концессии, где концедентом является регион, а также на строительство | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:02+0300

2026-11-20T17:02+0300

2026-11-20T17:02+0300

бизнес

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росавиация

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Механизм инфраструктурного сбора на реконструкцию аэродромов предлагается распространить на концессии, где концедентом является регион, а также на строительство аэродромов в новых местах, заявила врио главы Росавиации Наталья Андрианова. "Сейчас мы обсуждаем возможность распространения инфраструктурного сбора на региональные концессии… Помимо региональных концессий также донастраивается механизм для аэропортов "гринфилд", то есть на новом месте. Сейчас изменения предполагают, что аэродром уже существует и функционирует, а под "гринфилды" надо чуть-чуть подумать, поменять законодательство", - сказала Андрианова, выступая на форуме "Транспорт России". Всего до 2030 года планируется заключить 14 концессионных соглашений, отметила Андрианова. Первую концессию с использованием механизма инфраструктурного сбора планируется заключить в 2027 году по аэропорту Кемерово. Примерами "гринфилдов", то есть аэропортов, строящихся на новом месте, являются авиагавани "Архыз", "Омск-Федоровка" и "Шерегеш". Механизм концессии на реконструкцию аэродромов предполагает, что в условиях ограниченных возможностей федерального бюджета привлекаются внебюджетные средства инвесторов в рамках государственно-частного партнерства, для компенсации частных вложений вводится инфраструктурный сбор. Постановление об инфраструктурном сборе вступило в силу в марте 2026 года, ожидается, что взимать его начнут в следующем году. Согласно документу, размер сбора не может превышать 150 рублей за пассажира.

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бизнес, россия, кемерово, росавиация