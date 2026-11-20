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Росфинмониторинг приостанавливает операции банков при подозрении в отмывании

Росфинмониторинг приостанавливает операции банков при подозрении в отмывании - 20.11.2026, ПРАЙМ

Росфинмониторинг приостанавливает операции банков при подозрении в отмывании

Росфинмониторинг имеет право приостанавливать операции банковских клиентов на срок до 10 рабочих дней, но пользуется этой мерой точечно - только при подозрении... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T02:07+0300

2026-11-20T02:07+0300

2026-11-20T02:07+0300

финансы

банки

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росфинмониторинг

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Росфинмониторинг имеет право приостанавливать операции банковских клиентов на срок до 10 рабочих дней, но пользуется этой мерой точечно - только при подозрении на отмывание незаконно полученных средств, рассказал РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд. "При подозрении в отмывании преступных доходов мы приостанавливаем", - сказал Негляд в рамках пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Он отметил, что сейчас перевод средств, в том числе между разными странами, может осуществляться очень быстро, и контрольным органам нужны оперативные полномочия, чтобы успеть предотвратить незаконный вывод средств, а затем уже решать вопрос с арестом таких активов. Негляд напомнил, что такие полномочия Росфинмониторинг получил в июле 2025 года, но с тех пор пользуется ими достаточно редко. "Как мы говорили в начале, когда эта норма только рассматривалась, что решения будут точечными, выверенными и применяться в строго подтвержденных случаях. Так и происходит. Несколько таких решений есть, но поскольку они точечные, вы видите, что никакого резонанса они не вызвали", – сообщил он. Замглавы Росфинмониторинга также отметил, что право финансовой разведки быстро приостанавливать подозрительные операции соответствует международным стандартам. "Фактически во всех странах в том или ином виде либо она уже введена, либо будет введена в ближайшее время. То есть, это обычная нормальная международная практика", - сказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, росфинмониторинг