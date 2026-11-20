https://1prime.ru/20261120/roskomnadzor-875429655.html

Роскомнадзор потребовал взыскать с блогера Wylsacom еще 409 тысяч рублей

Роскомнадзор потребовал взыскать с блогера Wylsacom еще 409 тысяч рублей - 20.11.2026, ПРАЙМ

Роскомнадзор потребовал взыскать с блогера Wylsacom еще 409 тысяч рублей

Роскомнадзор в третьем в этом году иске к блогеру Wylsacom (Валентину Петухову), поданном в арбитражный суд Москвы, требует взыскать с ответчика более 409 тысяч | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T19:15+0300

2026-11-20T19:15+0300

2026-11-20T19:15+0300

россия

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общество

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Роскомнадзор в третьем в этом году иске к блогеру Wylsacom (Валентину Петухову), поданном в арбитражный суд Москвы, требует взыскать с ответчика более 409 тысяч рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 5 ноября, он принят к рассмотрению по упрощенной процедуре, без проведения заседаний, по представленным сторонами документам. Иск заявлен о взыскании основного долга, более подробно основания исковых требований пока не сообщаются. В сентябре этот же суд взыскал с блогера более 1,2 миллиона рублей долга по обязательным отчислениям за интернет-рекламу за четвертый квартал 2025 года. Кроме того, в производстве находится иск Роскомнадзора о взыскании с Wylsacom более 468 тысяч рублей обязательных отчислений. Он тоже рассматривается в упрощенном порядке. Блогер ведет популярный канал о гаджетах Wylsacom. Кроме обзоров технорынка, на канале размещается реклама производителей смартфонов, ПК и техники. Распространители онлайн-рекламы с 1 апреля 2025 года обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% квартального дохода, полученного от услуг распространения онлайн-рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей. Сборы идут на господдержку правообладателей программ для электронных вычислительных машин или баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Контроль за полнотой и своевременностью уплаты обязательных отчислений по закону осуществляет Роскомнадзор. Ранее ведомство подало несколько десятков исков и таких заявлений к известным блогерам. Ответчиками были, например, телеведущая и юрист Екатерина Гордон, бывшая солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, фигуристка Елизавета Туктамышева, певица Настя Кош, бывший футболист сборной России Федор Смолов и другие.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, роскомнадзор, блогеры, общество