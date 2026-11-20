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В "Росконгрессе" рассказали об актуальности новой волны амнистии капитала

В "Росконгрессе" рассказали об актуальности новой волны амнистии капитала - 20.11.2026, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" рассказали об актуальности новой волны амнистии капитала

Российский бизнес накопил за рубежом значительные финансовые ресурсы, а внутри страны требуются источники инвестиций, в таких условиях актуальна новая волна... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T00:16+0300

2026-11-20T00:16+0300

2026-11-20T00:16+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес накопил за рубежом значительные финансовые ресурсы, а внутри страны требуются источники инвестиций, в таких условиях актуальна новая волна амнистии капитала, говорится в докладе "Росконгресса" "Запустить инвестиционный цикл. Как грамотно использовать деньги, которые есть в экономике", с которым ознакомилось РИА Новости. "Накопленные за рубежом за последние тридцать лет чистые - за вычетом обязательств - активы нефинансового сектора превышают 40% российского ВВП", - говорится в докладе. Авторы признают, что часть этих средств нужна компаниям, чтобы поддерживать свою зарубежную инфраструктуру и производственные цепочки, для обеспечения сделок и доступа к технологическим решениям. "Но значительная часть этих вложений по отношению к потребностям производства избыточна и могла бы эффективнее работать на инвестиционную активность внутри страны. Отсюда актуальность темы новой волны "амнистии капиталов", - говорится в докладе. Эксперты отмечают, что в России назрела необходимость перезапуска инвестиционного цикла, но для этого нужны средства. "Для устойчивого роста требуется дополнительно мобилизовать 3-4,5% ВВП инвестиционных ресурсов ежегодно", - говорится в докладе. В России в предыдущие годы прошло несколько волн амнистии капитала. Первая проходила с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года - по ней россияне могли задекларировать имущество, зарубежные счета, активы, оформленные на номинальных владельцев, или контролируемые иностранные компании, и получить освобождение от уголовной, налоговой, административной ответственности за ряд нарушений. Условия второй волны с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года во многом повторяли первый этап, изменились только сроки нарушений, которые попадали под амнистию. Ключевым отличием третьей волны - с 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года - стало требование о репатриации активов или перерегистрации подконтрольной иностранной компании в специальных административных районах. А четвертая волна амнистии, прошедшая с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года, касалась более широкого перечня имущества: помимо иностранных счетов и КИК, можно было указать наличные деньги, которые необходимо было перевести на счета в российских банках.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия