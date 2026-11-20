https://1prime.ru/20261120/roskongress-875403243.html
В "Росконгрессе" предложили схему увеличения импорта технологичного оборудования
В "Росконгрессе" предложили схему увеличения импорта технологичного оборудования - 20.11.2026, ПРАЙМ
В "Росконгрессе" предложили схему увеличения импорта технологичного оборудования
В "Росконгрессе" предложили схему для увеличения импорта технологичного оборудования: для этого нужно создать федеральное агентство, которое будет покупать... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:38+0300
2026-11-20T08:38+0300
2026-11-20T08:38+0300
япония
китай
сша
фнб
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875403243.jpg?1795153139
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В "Росконгрессе" предложили схему для увеличения импорта технологичного оборудования: для этого нужно создать федеральное агентство, которое будет покупать валюту на рынке, поддерживая удобный для экономики курс рубля, а затем направлять ее на поддержку импорта, говорится в докладе "Росконгресса" "Запустить инвестиционный цикл. Как грамотно использовать деньги, которые есть в экономике", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Целесообразно создать Федеральное агентство по содействию импорту промышленного оборудования (ФАСИПО). С его помощью обеспечить закупку критически важного оборудования для производства с высокой добавленной стоимостью, расширения потребления отечественных товаров и увеличение экспортного потенциала страны", - говорится в докладе.
Авторы предлагают капитализировать агентство на 500 миллиардов рублей из средств ФНБ, а затем в интересах фонда и с его помощью проводить валютные интервенции "для перехода к режиму структурно заниженного курса рубля".
"Для реализации этой функции, которая сейчас находится исключительно в ведении ЦБ РФ, тогда как во многих странах - в том числе Япония, США - она отдана Минфину, Центробанк РФ должен предоставить необходимую рублевую ликвидность в 4-5 трлн рублей в зависимости от потребностей регулирования курса", - говорится в документе.
А проблему удорожания импорта инвестиционного оборудования при ослаблении национальной валюты эксперты предлагают решать через инструменты поддержки от ФАСИПО.
"Полученную в результате интервенций валюту эффективнее использовать для стимулирования импорта инвестиционных товаров. При этом вопросом поиска иностранных контрагентов и согласованием параметров требуемого оборудования должна заниматься сама российская компания, обратившаяся в ФАСИПО за поддержкой", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что в истории мировой экономики есть прецеденты удачной реализации такого рода агентств. Например, специальное агентство по продвижению импорта в Японии, государственная торгово-закупочная корпорация в Индии и государственный импортер промышленного оборудования в Китае.
"Наиболее жизнеспособной выглядит гибридная модель Японии и Китая, где будет не монополия на импорт, а государственное агентство, которое ведет каталог приоритетного оборудования, агрегирует заявки предприятий, организует международные тендеры, помогает с экспортным кредитованием поставщиков, таможней, сертификацией и гарантиями, а в отдельных ситуациях - стратегические направления или сложные санкционные случаи - само выступает закупщиком", - говорится в докладе.
япония
китай
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, китай, сша, фнб, минфин
ЯПОНИЯ, КИТАЙ, США, ФНБ, Минфин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В "Росконгрессе" предложили схему для увеличения импорта технологичного оборудования: для этого нужно создать федеральное агентство, которое будет покупать валюту на рынке, поддерживая удобный для экономики курс рубля, а затем направлять ее на поддержку импорта, говорится в докладе "Росконгресса" "Запустить инвестиционный цикл. Как грамотно использовать деньги, которые есть в экономике", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Целесообразно создать Федеральное агентство по содействию импорту промышленного оборудования (ФАСИПО). С его помощью обеспечить закупку критически важного оборудования для производства с высокой добавленной стоимостью, расширения потребления отечественных товаров и увеличение экспортного потенциала страны", - говорится в докладе.
Авторы предлагают капитализировать агентство на 500 миллиардов рублей из средств ФНБ, а затем в интересах фонда и с его помощью проводить валютные интервенции "для перехода к режиму структурно заниженного курса рубля".
"Для реализации этой функции, которая сейчас находится исключительно в ведении ЦБ РФ, тогда как во многих странах - в том числе Япония, США - она отдана Минфину, Центробанк РФ должен предоставить необходимую рублевую ликвидность в 4-5 трлн рублей в зависимости от потребностей регулирования курса", - говорится в документе.
А проблему удорожания импорта инвестиционного оборудования при ослаблении национальной валюты эксперты предлагают решать через инструменты поддержки от ФАСИПО.
"Полученную в результате интервенций валюту эффективнее использовать для стимулирования импорта инвестиционных товаров. При этом вопросом поиска иностранных контрагентов и согласованием параметров требуемого оборудования должна заниматься сама российская компания, обратившаяся в ФАСИПО за поддержкой", - говорится в документе.
Авторы отмечают, что в истории мировой экономики есть прецеденты удачной реализации такого рода агентств. Например, специальное агентство по продвижению импорта в Японии, государственная торгово-закупочная корпорация в Индии и государственный импортер промышленного оборудования в Китае.
"Наиболее жизнеспособной выглядит гибридная модель Японии и Китая, где будет не монополия на импорт, а государственное агентство, которое ведет каталог приоритетного оборудования, агрегирует заявки предприятий, организует международные тендеры, помогает с экспортным кредитованием поставщиков, таможней, сертификацией и гарантиями, а в отдельных ситуациях - стратегические направления или сложные санкционные случаи - само выступает закупщиком", - говорится в докладе.