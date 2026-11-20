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В "Росконгрессе" предложили схему увеличения импорта технологичного оборудования

В "Росконгрессе" предложили схему увеличения импорта технологичного оборудования - 20.11.2026, ПРАЙМ

В "Росконгрессе" предложили схему увеличения импорта технологичного оборудования

В "Росконгрессе" предложили схему для увеличения импорта технологичного оборудования: для этого нужно создать федеральное агентство, которое будет покупать... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:38+0300

2026-11-20T08:38+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В "Росконгрессе" предложили схему для увеличения импорта технологичного оборудования: для этого нужно создать федеральное агентство, которое будет покупать валюту на рынке, поддерживая удобный для экономики курс рубля, а затем направлять ее на поддержку импорта, говорится в докладе "Росконгресса" "Запустить инвестиционный цикл. Как грамотно использовать деньги, которые есть в экономике", с которым ознакомилось РИА Новости. "Целесообразно создать Федеральное агентство по содействию импорту промышленного оборудования (ФАСИПО). С его помощью обеспечить закупку критически важного оборудования для производства с высокой добавленной стоимостью, расширения потребления отечественных товаров и увеличение экспортного потенциала страны", - говорится в докладе. Авторы предлагают капитализировать агентство на 500 миллиардов рублей из средств ФНБ, а затем в интересах фонда и с его помощью проводить валютные интервенции "для перехода к режиму структурно заниженного курса рубля". "Для реализации этой функции, которая сейчас находится исключительно в ведении ЦБ РФ, тогда как во многих странах - в том числе Япония, США - она отдана Минфину, Центробанк РФ должен предоставить необходимую рублевую ликвидность в 4-5 трлн рублей в зависимости от потребностей регулирования курса", - говорится в документе. А проблему удорожания импорта инвестиционного оборудования при ослаблении национальной валюты эксперты предлагают решать через инструменты поддержки от ФАСИПО. "Полученную в результате интервенций валюту эффективнее использовать для стимулирования импорта инвестиционных товаров. При этом вопросом поиска иностранных контрагентов и согласованием параметров требуемого оборудования должна заниматься сама российская компания, обратившаяся в ФАСИПО за поддержкой", - говорится в документе. Авторы отмечают, что в истории мировой экономики есть прецеденты удачной реализации такого рода агентств. Например, специальное агентство по продвижению импорта в Японии, государственная торгово-закупочная корпорация в Индии и государственный импортер промышленного оборудования в Китае. "Наиболее жизнеспособной выглядит гибридная модель Японии и Китая, где будет не монополия на импорт, а государственное агентство, которое ведет каталог приоритетного оборудования, агрегирует заявки предприятий, организует международные тендеры, помогает с экспортным кредитованием поставщиков, таможней, сертификацией и гарантиями, а в отдельных ситуациях - стратегические направления или сложные санкционные случаи - само выступает закупщиком", - говорится в докладе.

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япония, китай, сша, фнб, минфин