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Россия готова выработать с Турцией шаги по безопасному судоходству в Черном море

Россия готова выработать с Турцией шаги по безопасному судоходству в Черном море - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россия готова выработать с Турцией шаги по безопасному судоходству в Черном море

Россия готова выработать с турецкой стороной необходимые шаги для обеспечения безопасного судоходства в Черном море, заявил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T07:26+0300

2026-11-20T07:26+0300

2026-11-20T07:26+0300

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АНКАРА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия готова выработать с турецкой стороной необходимые шаги для обеспечения безопасного судоходства в Черном море, заявил посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин. "Мы высоко ценим идеи, выдвинутые нашими турецкими друзьями. Мы готовы к договоренностям с турецкой стороной. Потому что мы являемся двумя основными игроками в Черном море: Турция и Россия. Мы готовы выработать с турецкой стороной необходимые шаги для обеспечения безопасного судоходства в Черном море", - сказал посол в интервью турецкой газете Hürriyet. Дипломат напомнил о "хорошем опыте работы" в Турцией с 2022 года. "Кстати, с 2022 года у нас был хороший опыт работы с Турцией (по зерновой инициативе - ред.). Конечно, результаты, возможно, не оправдали ожиданий ни наших, ни наших турецких друзей. Однако мы действовали с предельной искренностью и честностью. Россия не нападает на коммерческие или грузовые суда. Но мы считаем, что имеем право наносить удары по объектам, используемым для перевозок оружия и боеприпасов на Украину для продолжения этого конфликта", - заявил посол. Россия считает, что "паллиативные" меры не помогут решить украинский конфликт, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос РИА Новости об отношении Москвы к инициативе Турции о безопасности судоходства в Черном море. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в августе, что Анкара предложила Москве и Киеву создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море.

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