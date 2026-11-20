https://1prime.ru/20261120/rossija-875403430.html

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 3,8%

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 3,8% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 3,8%

Продажи новых автомобилей класса "люкс" в России по итогам января-октября составили 601 машину, что на 3,8% больше, чем годом ранее, сообщил директор агентства... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T08:42+0300

2026-11-20T08:42+0300

2026-11-20T08:42+0300

бизнес

россия

финансы

rolls-royce

lamborghini

aston martin

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей класса "люкс" в России по итогам января-октября составили 601 машину, что на 3,8% больше, чем годом ранее, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Нарастающий итог 10 месяцев пока слабо-положительный. Реализован 601 люксовый автомобиль, что на 3,8% больше, чем в январе-октябре прошлого года (579 штук)", - написал он в своем Telegram-канале. Самой продаваемой маркой в этом сегменте стал Rolls-Royce (189 машин). За ним с небольшим отставанием следуют Bentley (164) и Lamborghini (163). Первую пятерку замыкают Ferrari (59) и Aston Martin (15 автомобилей). Кроме того, за этот период в России было зарегистрировано семь новых Maserati и по две новых Bugatti и McLaren. Среди моделей жители страны чаще всего выбирали Rolls-Royce Cullinan (137 автомобилей) и Lamborghini Urus (133). Также высокий спрос в этом году наблюдается на Bentley Bentayga (76 машин), Bentley Continental GT (74) и Ferrari Purosangue (32). "В октябре на российский учет встало 45 новых легковых автомобилей люксовых брендов. Это на 28,6% меньше, чем в октябре прошлого года (+63%)", - добавил аналитик.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, rolls-royce, lamborghini, aston martin