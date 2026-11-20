https://1prime.ru/20261120/rossija-875404956.html

В России введут новую систему показателей для контрольных органов

В России введут новую систему показателей для контрольных органов - 20.11.2026, ПРАЙМ

В России введут новую систему показателей для контрольных органов

Новую систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) для контрольных органов введут в России с 2027 года, она будет учитывать как единые стандарты качества... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T09:30+0300

2026-11-20T09:30+0300

2026-11-20T09:39+0300

общество

россия

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 20 ноя – ПРАЙМ. Новую систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) для контрольных органов введут в России с 2027 года, она будет учитывать как единые стандарты качества надзорной деятельности, так и отраслевую специфику, сообщила вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Ирина Окладникова. "Начиная со следующего года мы вводим КПЭ (ключевые показатели эффективности) для контрольных органов и вводим их двух видов. Первый - это базовые показатели, которые зададут единый стандарт качества для всех контрольных органов. Они отражают главные принципы реформы: профилактику, рискоориентированный подход, работу с досудебным обжалованием, при этом к полной унификации мы не стремимся", – сказала Окладникова на Всероссийском форуме контрольных органов в Хабаровске. Она объяснила, что у каждого вида контроля своя природа рисков и своя логика работы, потому для каждого вида формируются свои уникальные показатели с учетом отраслевой специфики и особенностей правоприменения. По ее словам, новая система позволит оценивать эффективность контрольных органов не по формальным критериям, а исходя из их реального влияния на безопасность и условия ведения бизнеса.

хабаровск

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общество , россия, хабаровск