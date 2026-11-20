https://1prime.ru/20261120/rossija-875410069.html
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай - 20.11.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай
Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 16% в весовом выражении и на 49% - в стоимостном, до 1,2 миллиона тонн на 4... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:47+0300
2026-11-20T11:47+0300
2026-11-20T11:47+0300
россия
китай
рыбный союз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875410069.jpg?1795164443
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 16% в весовом выражении и на 49% - в стоимостном, до 1,2 миллиона тонн на 4 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Рыбном союзе.
"В январе-октябре 2026 года российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай вырос (год к году) на 16% в весе и на 49% в деньгах, до 1,2 миллиона тонн на сумму 4 миллиарда долларов", - подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных главного таможенного управления Китая.
Так, по подсчетам союза, экспорт мороженого минтая без головы вырос на 21% в натуральном выражении и на 74% - в денежном, до 579 тысяч тонн на сумму почти 1,1 миллиарда долларов. "Высокий уровень цен на мировом рынке на минтая ПБГ (потрошеный без головы - ред.) побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки", - добавили аналитики.
Также в союзе отметили, что поставки живых крабов выросли на 18% в весовом выражении и на 29% - в денежном, до 37 тысяч тонн на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Экспорт мороженой трески ПБГ вырос на 19% в физическом выражении и на 61% - в стоимостном, до 81 тысячи тонн на сумму 644 миллиона долларов.
Кроме того, выросли поставки мороженого филе минтая, сурими, пикши, мороженых крабов, неразделанной сельди и рыбной муки.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, рыбный союз
РОССИЯ, КИТАЙ, Рыбный союз
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 16% в весовом выражении и на 49% - в стоимостном, до 1,2 миллиона тонн на 4 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Рыбном союзе.
"В январе-октябре 2026 года российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай вырос (год к году) на 16% в весе и на 49% в деньгах, до 1,2 миллиона тонн на сумму 4 миллиарда долларов", - подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных главного таможенного управления Китая.
Так, по подсчетам союза, экспорт мороженого минтая без головы вырос на 21% в натуральном выражении и на 74% - в денежном, до 579 тысяч тонн на сумму почти 1,1 миллиарда долларов. "Высокий уровень цен на мировом рынке на минтая ПБГ (потрошеный без головы - ред.) побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки", - добавили аналитики.
Также в союзе отметили, что поставки живых крабов выросли на 18% в весовом выражении и на 29% - в денежном, до 37 тысяч тонн на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Экспорт мороженой трески ПБГ вырос на 19% в физическом выражении и на 61% - в стоимостном, до 81 тысячи тонн на сумму 644 миллиона долларов.
Кроме того, выросли поставки мороженого филе минтая, сурими, пикши, мороженых крабов, неразделанной сельди и рыбной муки.