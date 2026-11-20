https://1prime.ru/20261120/rossija-875410069.html

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай

Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 16% в весовом выражении и на 49% - в стоимостном, до 1,2 миллиона тонн на 4... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:47+0300

2026-11-20T11:47+0300

2026-11-20T11:47+0300

россия

китай

рыбный союз

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай на 16% в весовом выражении и на 49% - в стоимостном, до 1,2 миллиона тонн на 4 миллиарда долларов, сообщили РИА Новости в Рыбном союзе. "В январе-октябре 2026 года российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай вырос (год к году) на 16% в весе и на 49% в деньгах, до 1,2 миллиона тонн на сумму 4 миллиарда долларов", - подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных главного таможенного управления Китая. Так, по подсчетам союза, экспорт мороженого минтая без головы вырос на 21% в натуральном выражении и на 74% - в денежном, до 579 тысяч тонн на сумму почти 1,1 миллиарда долларов. "Высокий уровень цен на мировом рынке на минтая ПБГ (потрошеный без головы - ред.) побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки", - добавили аналитики. Также в союзе отметили, что поставки живых крабов выросли на 18% в весовом выражении и на 29% - в денежном, до 37 тысяч тонн на сумму более 1,1 миллиарда долларов. Экспорт мороженой трески ПБГ вырос на 19% в физическом выражении и на 61% - в стоимостном, до 81 тысячи тонн на сумму 644 миллиона долларов. Кроме того, выросли поставки мороженого филе минтая, сурими, пикши, мороженых крабов, неразделанной сельди и рыбной муки.

китай

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россия, китай, рыбный союз