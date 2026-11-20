https://1prime.ru/20261120/rossija-875411799.html

В России предложили производить аминокислоты для медицинского питания

В России предложили производить аминокислоты для медицинского питания - 20.11.2026, ПРАЙМ

В России предложили производить аминокислоты для медицинского питания

Технологии и методики производства аминокислот для агропромышленного комплекса можно применять и для производства специализированного медицинского питания, это... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:20+0300

2026-11-20T12:20+0300

2026-11-20T12:20+0300

белоруссия

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Технологии и методики производства аминокислот для агропромышленного комплекса можно применять и для производства специализированного медицинского питания, это поможет преодолеть критическую зависимость от импорт в этой сфере, рассказал РИА Новости председатель правления Союза биотехнологических компаний Лев Деньгов. Аминокислоты служат материалом для синтеза белков - основного "строительного материала" организма человека, отвечающего за рост тканей и их восстановление после повреждений. Также эти вещества играют важную роль во множестве биохимических процессов, участвуют в выработке ферментов и гормонов, работе нервной системы и иммунитета. "Предложили использовать производственную базу предприятий, выпускающих аминокислоты для агропромышленного комплекса, в целях преодоления критической зависимости от импорта в сегменте специализированного лечебного питания", - рассказал Деньгов, добавив, что речь идет, например о парентеральном питании, когда питательные вещества вводятся внутривенно, минуя пищеварительный тракт. По его словам, на территории России и Белоруссии есть три предприятия, которые покрывают потребности Союзного государства в лизине - незаменимой аминокислоте, которая не синтезируется в организме человека. Но они ориентированы только на производителей сельскохозяйственных кормов. "На базе этих мощностей при условии модернизации линий и привлечения новых специалистов появляется возможность создать производство специализированного медицинского питания", - подчеркнул Деньгов. Он отметил, что доля российской продукции по итогам первого квартала текущего года в сегменте энтерального питания (через ЖКТ) достигла почти 11% в деньгах и 14% в упаковках. Рынок же парентерального питания всего на 4% закрывается производством Союзного государства.

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