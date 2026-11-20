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Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз
Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз - 20.11.2026, ПРАЙМ
Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз
Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз в месячном выражении, до максимальных с января 2023 года 2,2 миллиона долларов, следует из данных... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:03+0300
2026-11-20T13:03+0300
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грузия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз в месячном выражении, до максимальных с января 2023 года 2,2 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Страна в отчетном месяце была крупнейшим поставщиком кукурузы в Грузию.
Также небольшую положительную месячную динамику показали поставки пшеницы, которые увеличились на 3%, почти до 12 миллионов долларов. При этом экспорт гречихи сократился на пятую часть - до 342,2 тысячи долларов.
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россия, грузия
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз в месячном выражении, до максимальных с января 2023 года 2,2 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости.
Страна в отчетном месяце была крупнейшим поставщиком кукурузы в Грузию.
Также небольшую положительную месячную динамику показали поставки пшеницы, которые увеличились на 3%, почти до 12 миллионов долларов. При этом экспорт гречихи сократился на пятую часть - до 342,2 тысячи долларов.