https://1prime.ru/20261120/rossija-875413967.html

Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз

Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз

Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз в месячном выражении, до максимальных с января 2023 года 2,2 миллиона долларов, следует из данных... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:03+0300

2026-11-20T13:03+0300

2026-11-20T13:03+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила экспорт кукурузы в Грузию в 11 раз в месячном выражении, до максимальных с января 2023 года 2,2 миллиона долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА Новости. Страна в отчетном месяце была крупнейшим поставщиком кукурузы в Грузию. Также небольшую положительную месячную динамику показали поставки пшеницы, которые увеличились на 3%, почти до 12 миллионов долларов. При этом экспорт гречихи сократился на пятую часть - до 342,2 тысячи долларов.

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